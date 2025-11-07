Khởi tố vụ án giả danh bác sĩ, khám chữa bệnh trái phép, lừa đảo tại BK Dong Yang

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, từ tháng 11-2023 đến tháng 9-2025, BK Dong Yang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Hậu quả, nhiều nạn nhân "tiền mất, tật mang", bệnh không khỏi, tinh thần suy sụp, trong khi cơ sở này vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Công an TPHCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Phương Ly (sinh năm 1992), Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998, cùng trú tại TPHCM), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang (số 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, TPHCM).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương Duyên

Đối tượng Bùi Phương Ly

Ngày 10-9-2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế kiểm tra, phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, có việc giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11-2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên góp vốn thành lập BK Dong Yang, với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ được thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

Tuy nhiên, cơ sở này hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y.

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng thuê êkíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân. Sau đó, sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý...

Hình ảnh quảng cáo sai sự thật của cơ sở

Các clip được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội, gắn tên các “chuyên gia nước ngoài” như: “Dr. Park Joo Hyung - Chuyên gia phục hồi chức năng cơ, xương, khớp”, “Dr. Lee Chang-Yoon - Chuyên gia khắc phục viêm dạ dày”, “Dứt hôi miệng – Chuyên khoa hôi miệng BK Dong Yang”…

Đi kèm với đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến luôn sẵn sàng nhắn tin, gọi điện mời chào, hứa hẹn các “gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau, hoàn tiền nếu không khỏi”.

Các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sĩ” đón tiếp, “tư vấn” bằng những thuật ngữ y học khó hiểu nhằm tạo niềm tin. Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng bị “vẽ bệnh” và được gợi ý điều trị bằng máy móc, thiết bị công nghệ cao, với gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Mỗi nhân viên được hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh thu nên nhiều người bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tăng cường tư vấn sai lệch để đạt doanh số.

Hình ảnh tên bác sĩ quảng cáo sai sự thật của cơ sở

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, từ tháng 11-2023 đến tháng 9-2025, BK Dong Yang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Hậu quả, nhiều nạn nhân "tiền mất, tật mang", bệnh không khỏi, tinh thần suy sụp, trong khi cơ sở này vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Công an TPHCM đề nghị các khách hàng là bị hại của BK Dong Yang liên hệ Cơ quan An ninh điều tra (243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.

