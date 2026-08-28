Chuyển nhầm tiền thuế, doanh nghiệp lo bị phạt chậm nộp

Doanh nghiệp nộp thuế nhầm tài khoản cơ quan thuế, dù tiền đã được chuyển về đúng nơi nhưng vẫn nhận thông báo phạt chậm nộp.

Ngày 28-8, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn TPHCM.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: M.HOA

Tại đây, các doanh nghiệp phản ánh nhiều nội dung liên quan công tác hoàn thuế, xuất hóa đơn điện tử, xử lý tiền phạt chậm nộp do nộp nhầm cơ quan thuế, phương pháp tính thuế…

Công ty Sài Gòn Logistics phản ánh việc nộp nhầm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 vào tài khoản Thuế cơ sở 13 TPHCM, thay vì Thuế TPHCM. Dù đã tra soát chuyển tiền về đúng nơi, công ty vẫn liên tục nhận thông báo phạt chậm nộp. Doanh nghiệp thắc mắc liệu khoản nộp nhầm này có bị phạt chậm nộp hay không.

Các phần giải đáp của Thuế TPHCM nhận được sự phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp tham dự. Ảnh: M.HOA

Trưởng phòng Dự toán - Pháp chế Lê Quốc Tuấn khẳng định, theo nguyên tắc, thời điểm nộp thuế được tính từ khi doanh nghiệp trích tiền từ tài khoản vào Kho bạc Nhà nước. Trường hợp nộp nhầm cơ quan thuế, doanh nghiệp cần tra soát để cơ quan thuế đối chiếu, điều chỉnh tiền chậm nộp trên hệ thống. Thuế TPHCM đề nghị doanh nghiệp mang chứng từ đến Phòng Quản lý doanh nghiệp số 1 để được xử lý.

Công ty NDC An Khang phản ánh vướng mắc về thuế đất phi nông nghiệp. Từ năm 2025, khi bàn giao sổ hồng cho cư dân tự nộp, công ty kê khai giảm diện tích nhưng hệ thống chưa cập nhật do chuyển đổi cơ quan quản lý. Doanh nghiệp lo lắng khi hạn nộp thuế cận kề.

Trả lời doanh nghiệp, ông Nguyễn Cao Mỹ, Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất giải thích việc trễ hạn do quá trình rà soát dữ liệu bàn giao giữa các hệ thống. Ông cam kết cơ quan thuế hoàn thành cập nhật trước ngày 20-9.

Về lo ngại của công ty nếu hệ thống chưa cập nhật kịp, ông Mỹ cho biết, doanh nghiệp yên tâm nộp theo số liệu đúng đã tự kê khai. Nếu cơ quan thuế điều chỉnh chậm, đó là lỗi của cơ quan thuế, không ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Ông cũng đã cung cấp trực tiếp số điện thoại của cán bộ quản lý để hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Diệu Phúc nêu vướng mắc khi đơn vị chuyên bán đồ điện tử, phát sinh tình huống người tiêu dùng trả lại hàng, doanh nghiệp không rõ có được xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn âm hay không.

Thuế TPHCM ghi nhận vướng mắc này và cam kết sớm trả lời bằng văn bản thống nhất để doanh nghiệp thực hiện.

Trưởng Thuế TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.HOA

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh các doanh nghiệp lớn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường và đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.

“Thuế TPHCM cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ, cầu thị và trách nhiệm đối với các ý kiến của doanh nghiệp”, ông Đoàn Minh Dũng khẳng định, đồng thời đề nghị doanh nghiệp mạnh dạn phản ánh những khó khăn, bất cập, những vấn đề còn chưa hài lòng để cơ quan thuế tiếp tục đổi mới phương thức quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ.

MAI HOA