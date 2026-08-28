Ngày 28-8, tại TPHCM, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn Quốc - Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Kết nối chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao: Từ công nghệ đến thương mại hóa và thu hút đầu tư”.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, các chuyên gia, các doanh nghiệp của Hàn Quốc…

TS. Tô Thị Thùy Trang chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tại hội thảo, TS. Tô Thị Thùy Trang, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chia sẻ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chìa khóa để giải quyết các hạn chế về tài nguyên tự nhiên, biến đổi khí hậu... Hà Lan là minh chứng điển hình khi vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu thứ hai thế giới, nhờ hệ thống nhà kính thông minh.

Hàn Quốc đã tạo ra bước tiến mạnh mẽ thông qua mô hình trang trại thông minh nhằm giải quyết thách thức già hóa lao động nông thôn.

Những kết quả này thúc đẩy Việt Nam phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tiệm cận chuẩn mực hiện đại và bền vững.

Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM nhân giống thành công nhiều loại rau, hoa có giá trị cao

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội vừa thông qua, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc TPHCM đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thành phố định hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, tập trung vào giá trị cao, công nghệ cao, phát thải thấp; gắn sản xuất với chế biến, logistics, thương mại, du lịch sinh thái và thị trường quốc tế. Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM cần phát huy vai trò hạt nhân kết nối nhà khoa học - viện, trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư - thị trường.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM và các doanh nghiệp ươm tạo nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đồng chí Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, bên cạnh kêu gọi đầu tư vào từng dự án, thành phố mong muốn cùng các nhà đầu tư kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao; nơi công nghệ được đưa vào sản xuất, sản phẩm được đưa ra thị trường.

ĐỨC TRUNG