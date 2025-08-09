Chuyện tình yêu và những ngày hè đỏ lửa tại Quảng Trị

Ngoài công việc chính là đạo diễn phim, Đới Xuân Việt còn có niềm đam mê với văn chương, là tác giả một số tựa sách: " Đi qua vừng mặt trời" (2019), " Anh chỉ có mình em" (2020), " Hoa đỗ quyên nở muộn" (2020), " Truyền thuyết Nàng Tuyệt Vời" (2022), " Về nơi nguồn cội" (2024) và mới đây là " Lạc lối đến thiên đường" .

Ngày 9-8, tại Đường sách TPHCM, NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức chương trình giao lưu nhân dịp ra mắt tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường.

Ngoài nhà văn Đới Xuân Việt, chương trình còn có sự tham gia của nhà văn Cao Chiến và nhà thơ Lê Minh Quốc trong vai trò dẫn chương trình.

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM, tặng hoa cho nhà văn Đới Xuân Việt và hai khách mời

Nhà văn Đới Xuân Việt sinh năm 1945 tại Thanh Hóa, lớn lên tại Hà Nội. Ông nhập ngũ và tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972.

Tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường là những cảm xúc và hồi ức của ông về những năm tháng chiến đấu gian khổ tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Với tác phẩm này, Đới Xuân Việt một lần nữa trở lại đề tài chiến tranh cách mạng qua sự soi chiếu độc đáo vào những góc khuất và chiều sâu trong tâm hồn những người ra trận, thông qua một câu chuyện tình diễm lệ

Từ trái qua: nhà văn Cao Chiến, nhà văn Đới Xuân Việt và nhà thơ Lê Minh Quốc

Tác phẩm là câu chuyện tình yêu đôi lứa giữa một người lính và cô gái thanh niên xung phong, diễn ra trong cuộc chiến khốc liệt mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Đây là mối tình trong sáng, nên thơ của những bông hoa đầu mùa mới nở, vừa tinh khiết vừa lãng mạn. Thông qua mối tình tuyệt đẹp này, tác giả gửi gắm đến người đọc rằng: những người lính khi bước chân vào cuộc chiến đều là những con người có tri thức, có văn hóa và ý thức rõ mình ra trận vì lý do gì, chiến đấu vì cái gì và đó là cội nguồn sức mạnh của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngoài công việc chính là đạo diễn, Đới Xuân Việt còn được biết đến là tác giả của nhiều đầu sách đã xuất bản

Chia sẻ tại chương trình, nhà văn Đới Xuân Việt cho rằng, cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại đã lùi xa nhưng ký ức về nó vẫn sống mãi trong tâm hồn những người ra trận, trong đó có ông.

“Tác phẩm tái hiện lại cuộc chiến tranh ấy với nỗi khát khao ấp ủ tâm hồn những người lính luôn là nỗi trăn trở trong tâm trí của tôi. Tôi muốn khẳng định, những người lính trẻ chúng tôi ra trận luôn mang trong mình khát khao của tuổi trẻ, luôn yêu đời, luôn mong mỏi được cống hiến, làm việc, được chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh và chịu đựng gian khổ”.

Mượn tình yêu, nhà văn Đới Xuân Việt tái hiện cuộc chiến đấu gian khổ mà kiên cường trong những ngày hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị

Là người tiếp cận với Lạc lối đến thiên đường từ khi còn là bản thảo, nhà văn Cao Chiến cho biết, dù đã đọc nhiều tác phẩm viết về chiến tranh nhưng tác phẩm này vẫn có cái hay riêng và cuốn hút ông.

"Đây là tác phẩm hay, phản ánh lý tưởng của một thế hệ, được truyền tải bằng một giọng văn giản dị, mộc mạc, không lên gân, giống như khi Tổ quốc cần thì chúng tôi lên đường. Đặc biệt, Đới Xuân Việt đã ứng dụng tư duy của một đạo diễn vào viết tiểu thuyết, nhờ đó tác phẩm giàu chất điện ảnh, bối cảnh, nhân vật hiện lên chân thực, rõ nét và rất tự nhiên", nhà văn Cao Chiến nói.

QUỲNH YÊN