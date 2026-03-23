Cơ hội nào cho người mua nhà ở xã hội năm 2026

Áp lực lãi vay mua nhà tăng cao đang khiến kế hoạch an cư của nhiều người bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội (NOXH) được xem là cứu cánh bởi phù hợp khả năng chi trả của số đông. Từ định hướng này, Kim Oanh Land đang đẩy mạnh phát triển chuỗi NOXH chuẩn Singapore mang thương hiệu K-Home, hướng đến việc kiến tạo nhà ở chất lượng cho người Việt với chi phí hợp lý.

Một dự án NOXH của Kim Oanh Land mở ra cơ hội an cư cho người mua giữa áp lực lãi vay mua nhà gia tăng

Cú sốc lãi suất làm gián đoạn kế hoạch mua nhà

Những năm gần đây, giá nhà tăng nhanh trong khi thu nhập của người dân chưa theo kịp, nhiều người buộc phải sử dụng đòn bẩy tài chính để tìm chốn an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, điều này khiến người mua đứng trước áp lực biến động của lãi suất tăng cao.

Nhìn lại giai đoạn trước, lãi suất vay mua nhà phổ biến ở mức 6-8%/năm, nhiều người tự tin lên kế hoạch vay mua nhà dài hạn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất liên tục điều chỉnh tăng cao khoảng 12-14%/năm, thậm chí chạm ngưỡng 16%/năm khiến nhiều người lo lắng.

Thực tế, dù một số gói vay vẫn đưa ra mức ưu đãi lãi suất từ 5-6%/năm trong thời gian đầu, nhưng khi hết ưu đãi, lãi suất thả nổi tăng mạnh khiến số tiền phải trả hàng tháng tăng đáng kể. Vì thế, nhiều người phải cân nhắc lại kế hoạch mua nhà hoặc tạm hoãn để tránh rủi ro.

Tuy nhiên, bài toán tài chính không dừng ở lãi suất. Giá nhà vẫn duy trì ở mức cao và khó giảm trong tương lai. Nguyên nhân đến từ đặc thù của thị trường bất động sản với độ trễ chính sách, nguồn cung hạn chế, cùng với chi phí đất đai, xây dựng, vốn và tuân thủ pháp lý ngày càng tăng.

Điều này khiến người mua rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu tiếp tục chờ đợi lãi suất giảm, rủi ro giá tăng thêm vẫn hiện hữu. Còn nếu quyết định mua ngay thì gặp áp lực lớn về lãi vay.

NOXH: Giải pháp bền vững giữa những biến động thị trường

Trong bối cảnh lãi suất tăng và giá nhà khó giảm, việc phát triển các dòng sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp trở nên cấp thiết. Thực tế này cũng đã được Chính phủ nhận diện và đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển NOXH. Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu nhà ở, NOXH đóng vai trò như một công cụ điều tiết thị trường, giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá, từ đó góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn.

Không chỉ có mức giá tốt hơn so với nhà ở thương mại, NOXH còn đi kèm các chính sách hỗ trợ tài chính. Theo đó, người mua có thể tiếp cận các gói vay ưu đãi với lãi suất khoảng 5,4%/năm với thời hạn vay tối đa 25 năm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuy nhiên, để NOXH phát triển hiệu quả, không chỉ cần chính sách, mà còn cần sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực để bổ sung nguồn cung chất lượng. Nhờ những thay đổi lớn về chính sách và cơ chế, thị trường bắt đầu ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp uy tín phát triển NOXH theo hướng bài bản hơn. Trong đó, Kim Oanh Land là một trong những thương hiệu tiêu biểu hiện nay với chuỗi dự án chuẩn Singapore mang thương hiệu K-Home.

Thiết kế hiện đại của K-Home với đầy đủ nội thất bàn giao cho khách hàng

NOXH là phân khúc trọng tâm trong chiến lược phát triển của Kim Oanh Land với mục tiêu phát triển 40.000 căn NOXH tại TPHCM và Đồng Nai, đồng hành cùng mục tiêu an sinh xã hội với Chính phủ, mang đến những dự án giá hợp lý nhưng chất lượng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của đại đa số người lao động.

Được biết, ngay trong quý 2/2026, Kim Oanh Land sẽ đưa ra thị trường 3 dự án NOXH K-Home Cityview (phường Hố Nai), K-Home Avenue (xã Nhơn Trạch) và K-Home Midtown (xã Trảng Bom) tại Đồng Nai với tổng cộng khoảng 4.000 căn hộ.

Để sở hữu tổ ấm xanh chuẩn Singapore tại các dự án K-Home, khách hàng chỉ cần thanh toán trước khoảng từ 200 triệu đồng, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và một số ngân hàng thương mại.

Các dự án NOXH K-Home được Kim Oanh Land đầu tư hệ tiện ích hiện đại

Bên cạnh những ưu đãi tài chính hấp dẫn, các dự án K-Home còn mang đến một không gian sống chất lượng, phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% điện năng, tiết kiệm 20% lượng nước sử dụng và giảm 20% hàm lượng carbon trong nguyên vật liệu, góp phần tăng tuổi thọ cho công trình, bền vững qua nhiều thế hệ. Song song đó, hệ tiện ích nội khu được quy hoạch theo nhu cầu sinh hoạt thực tế, hướng đến một môi trường sống ổn định, phù hợp cho các gia đình trẻ và người lao động an cư, lập nghiệp.

Chuỗi NOXH chuẩn Singapore K-Home không chỉ là lời giải cho bài toán thị trường hiện tại, mà còn thể hiện cách Kim Oanh Land khẳng định vai trò nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, đồng thời đưa phân khúc NOXH trở thành yếu tố dẫn dắt thị trường phát triển bền vững.

THANH ĐỨC