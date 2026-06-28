Báo Sài Gòn Giải Phóng và TOSHIKO tiếp sức học sinh vùng cao Lũng Chinh bằng công trình nhà ăn bán trú

Ngày 27-6, tại xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra lễ khởi công công trình nhà ăn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh (xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang).

Bà Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Công trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO) tài trợ. Hoạt động thuộc Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP.

Tham dự có bà Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; phía nhà tài trợ có ông Hà Thế Nhân, Giám đốc TOSHIKO. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sủng Máng; ban giám hiệu nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh của trường.

Tiếp tục tiếp sức thầy, trò trong lần trở lại

Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP khởi xướng đã trở thành cầu nối yêu thương, góp phần mang đến những công trình thiết thực cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Với sự phối hợp của địa phương và sự đồng hành của Công ty TOSHIKO, lần này Báo SGGP tổ chức lễ khởi công công trình nhà ăn bán trú có tổng diện tích 151m², kinh phí xây dựng 245,9 triệu đồng, phục vụ trực tiếp cho 326 học sinh bán trú của nhà trường.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Hà Thế Nhân, Giám đốc TOSHIKO trao tài trợ công trình nhà ăn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đây là lần thứ 2 chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, do Báo SGGP đến với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh.

Trước đó, ngày 7-1, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP đã đến với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Lũng Chinh, với 100 triệu đồng để hỗ trợ trường tu bổ cơ sở vật chất trường học và 417 chiếc áo ấm tặng học sinh toàn trường. Tổng trị giá quà tặng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh là 206 triệu đồng.

Vượt những cung đường xa xôi, hiểm trở, trong lần trở lại này, Báo SGGP mang theo mong muốn góp phần tiếp sức cho hành trình đi đến tương lai của các em đỡ vất vả hơn...

Ông Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Sủng Máng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt cấp ủy, chính quyền xã, ông Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Sủng Máng, bày tỏ rất xúc động khi Báo SGGP đã trở lại cùng nhà tài trợ dành tình cảm để trao tặng đến nhà trường, các em học sinh Lũng Chinh món quà vô cùng ý nghĩa.

"Chính quyền, nhân dân xã Sủng Máng sẽ đồng hành, giám sát để quá trình thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kịp đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027", ông Phàn Quẩy Vảng cam kết.

Bà Vũ Thị Liên, Giám đốc kinh doanh miền Bắc TOSHIKO phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại lễ khởi công, bà Vũ Thị Liên, Giám đốc kinh doanh miền Bắc TOSHIKO cũng chia sẻ, TOSHIKO mong muốn được góp một phần trách nhiệm để giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. TOSHIKO sẽ tiếp tục đồng hành để nuôi dưỡng ước mơ của học sinh vùng cao.

Xúc động bày tỏ tại lễ khởi công, thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh cho biết, thời gian vừa qua, nhờ sự kết nối tận tâm của Báo SGGP, nhà trường đã nhận được nhiều sự hỗ trợ dành cho thầy và trò Lũng Chinh. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp các em học sinh vùng cao có được môi trường học tập an toàn và đầy đủ hơn, từ đó yên tâm vươn lên trong học tập.

Thầy Phạm Văn Định, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh phát biểu. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nối dài hành trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho 326 học sinh bán trú của nhà trường.

“Mùa đông năm nay, khi đến đây, được biết nhà trường có hơn 300 học sinh bán trú, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là khu vực bếp ăn và nhà ăn của trường rất chật chội, xuống cấp, chúng tôi đã rất trăn trở. Khi chia sẻ, chúng tôi nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Công ty TOSHIKO, vì vậy, công trình nhà ăn bán trú đã nhanh chóng được khởi công hôm nay. Chúng tôi mong muốn công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt bán trú, chăm lo tốt hơn cho sức khỏe của các em trong quá trình học tập”, bà Bùi Thị Hồng Sương nêu.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP chia sẻ niềm vui với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo bà Bùi Thị Hồng Sương, qua việc khởi công công trình, Báo SGGP cùng các đối tác, bạn đọc cũng muốn gửi lời tri ân tới những người thầy, người cô đang ngày đêm bám trường, bám lớp nơi vùng cao - những người âm thầm thắp sáng niềm tin mỗi ngày.

Bà Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang (bìa phải) cùng bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao hỗ trợ cho nhà trường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Xã Sủng Máng có trên 12.000 người dân, diện tích hơn 7.000ha, có 9 dân tộc sinh sống với đa số là người dân tộc Mông. Cuộc sống của bà con rất khó khăn, khi diện tích chủ yếu là đá, ít đất canh tác, không có nước sạch (trông cậy vào nguồn nước mưa). Do đó, theo đại diện nhà trường, những sự hỗ trợ thiết thực của Báo SGGP và các đối tác dành cho trường cũng như các em học sinh Lũng Chinh là rất ý nghĩa…

>> Chùm ảnh Báo SGGP cùng TOSHIKO khởi công nhà ăn bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

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PHAN THẢO