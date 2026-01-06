Pháp luật

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 9.300 tỷ đồng

SGGPO

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch hơn 9.300 tỷ đồng; khởi tố, bắt tạm giam 35 đối tượng liên quan.

Chiều 6-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cuối tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệt phá chuyên án, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại các địa phương gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng… khi các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến bằng công nghệ cao.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội) cầm đầu. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… nhằm mua dữ liệu thông tin cá nhân, số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước. Toàn bộ quá trình được thực hiện trên môi trường mạng.

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN HƯNG YÊN

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Trước đó, Nguyễn Chính Nghĩa từng bị Công an TPHCM và Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi bỏ trốn sang Campuchia tiếp tục hoạt động phạm tội, thời gian gần đây, khi đối tượng cùng đồng bọn về nước thì bị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

