Thanh niên giả danh công an đi giữa phố để... khoe khoang

Ngày 3-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang Huỳnh Lê Công (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) có hành vi giả danh cán bộ Công an nhân dân.

Huỳnh Lê Công cùng tang vật tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục ngành công an, điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hai Bà Trưng, phường Cam Ly - Đà Lạt có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, đối tượng cùng phương tiện được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, Huỳnh Lê Công thừa nhận đã đặt trang phục, mũ, cầu vai, bảng tên, phù hiệu giống ngành công an qua mạng xã hội để sử dụng.

Mục đích của đối tượng là muốn khoe khoang, tạo hình ảnh “có uy tín” trong mắt người khác nên đã sử dụng trang phục, phụ kiện trên khi ra đường.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

