Công an Quảng Ngãi giúp người đàn ông đi lạc hơn 250km về nhà

Sáng 22-5, Thượng tá Nguyễn Thanh Trực, Trưởng Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ một người đi lạc hơn 250km trở về với gia đình.

Trước đó, tối 20-5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Sơn Hà phát hiện một người đàn ông đi bộ trên tuyến đường thuộc thôn Cà Đáo, xã Sơn Hà có biểu hiện bất thường nên đã đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, người này cung cấp nhiều thông tin không thống nhất, có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Sơn Hà xác định người này là L.V.M.P. (32 tuổi, trú phường Thuận Hóa, TP Huế), đồng thời liên hệ với thân nhân để phối hợp xử lý.

Công an xã Sơn Hà hỗ trợ ông P. lên xe khách trở về nhà

Qua trao đổi, gia đình cho biết ông P. có tiền sử bệnh thần kinh, đã rời khỏi nhà từ đầu tháng 5, gia đình mất liên lạc và đang tìm kiếm.

Đến sáng 21-5, Công an xã đã trực tiếp đưa ông P. lên xe khách và hỗ trợ kinh phí để trở về với gia đình an toàn. Chiều cùng ngày, ông P. đã về đến nhà sau hơn 20 ngày đi lạc.

NGUYỄN TRANG

