Hai học sinh lớp 10 tử vong do đuối nước khi đi câu cá

Sáng 22-5, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến hai học sinh lớp 10 tử vong.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong đêm

Hai nạn nhân được xác định là em N.V.Đ. (trú thôn 1) và em N.H.T. (trú thôn 2).

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 21-5, hai em rủ nhau đi câu cá ở khu vực Khe Ấm, thôn Bình Phúc, cách nhà khoảng 3km.

Tuy nhiên, đến chiều không thấy về nhà, gia đình và người dân xung quanh đã tỏa đi tìm kiếm khắp nơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì phát hiện thi thể hai em ở dưới khe.

Theo nhận định ban đầu, trong khi đi câu cá, một em không may bị trượt chân rơi xuống Khe Ấm, em còn lại xuống cứu bạn, dẫn tới cả hai em cùng gặp nạn.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 22-5, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức an táng.

DƯƠNG QUANG