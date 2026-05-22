Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM họp mặt các chức sắc Phật giáo

Sáng 22-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang cư trú trên địa bàn thành phố; Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng các chư tôn đức giáo phẩm tại buổi họp mặt. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Về phía chư tôn đức giáo phẩm có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cùng các chư tôn đức giáo phẩm.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là những cầu nối vững chắc, góp phần kết tinh tinh thần đại đoàn kết và sự hòa hợp đạo - đời.

Với tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, chư tôn đức và đồng bào Phật tử thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TPHCM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM biểu dương tinh thần trách nhiệm, đồng hành của Phật giáo trong các hoạt động, phong trào như: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đăng ký trồng hơn 30.000 cây xanh để tăng cường mảng xanh cho thành phố; cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai với hàng ngàn phần quà, hàng chục ngàn suất ăn cho lực lượng tuyến đầu…

Những việc làm ý nghĩa này đã cụ thể hóa truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, chung tay cùng chính quyền thành phố xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm nhân mùa Phật đản. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mong muốn các chức sắc Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp; vận động tăng ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần xây dựng TPHCM cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thay mặt chư tôn đức giáo phẩm, Hòa thượng Thích Thiện Tâm bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi tặng các phần quà chúc mừng đến chư tôn đức giáo phẩm nhân mùa Phật đản.

CẨM NƯƠNG