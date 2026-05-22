Nắng nóng mở rộng tại Bắc bộ và Trung bộ

Bắc bộ và Trung bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Các mô hình dự báo quốc tế và cơ quan khí tượng Việt Nam cùng nhận định nhiệt độ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều ngày tới.

Từ hôm nay 22-5, Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ hôm nay, 22-5, nắng nóng bắt đầu mở rộng từ Trung bộ ra Bắc bộ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 22-5 khoảng 34-36 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực vùng núi Bắc bộ có khả năng tiếp tục mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Giai đoạn từ 24 đến 27-5 được dự báo là cao điểm của đợt nắng nóng này, với nhiệt độ nhiều nơi phổ biến 36-39 độ C.

Hôm nay, Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có thể mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50mm.

Tham khảo từ các mô hình dự báo quốc tế như GFS (Mỹ), ECMWF (châu Âu) và JMA (Nhật Bản), xu thế nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ trong những ngày cuối tháng 5 cơ bản tương đồng với nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam. Các mô hình đều cho thấy nền nhiệt tại nhiều khu vực ở phía Bắc Việt Nam duy trì ở mức cao trong những ngày tới.

Trong đó, khu vực Bắc bộ và Trung bộ từ ngày 24 đến 27-5 có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn.

Các mô hình quốc tế cũng cho thấy vùng núi Bắc bộ còn khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm. Nam bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

PHÚC HẬU