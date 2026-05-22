Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế.

Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Sáng 22-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, cất bốc trong 7 tháng vừa qua tại các bản, làng của Lào.

Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu thành kính nghiêng mình thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các liệt sĩ. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế.

VĂN THẮNG