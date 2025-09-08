Pháp luật

An ninh - trật tự

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ thiếu tá công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

SGGPO

Trong quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tá N.Đ.C. đã bị Ty dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh.

Chiều 8-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin ban đầu về vụ việc một thiếu tá Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, sáng 8-9, lực lượng Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị K. (sinh năm 1989, chị dâu của Ty, sống cùng nhà).

z6989423271144_eff38841323e6068481ae93f985e9c7d.jpg
Đối tượng Ty là nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy Tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình Tổ công tác truy đuổi đối tượng, Thiếu tá N.Đ.C. (Công an xã Xuân Lộc) đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người khiến cán bộ này hy sinh. Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cố thủ. Đến khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ty. Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Công an xã Xuân Lộc Nguyễn Đông Cánh Nguyễn Văn Ty Nguyễn Thị K. Công an tỉnh Đắk Lắk Xuân Lộc Thiếu tá Đắk Lắk hy sinh đối tượng đâm thiếu tá đâm công an

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn