Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ thiếu tá công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Trong quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tá N.Đ.C. đã bị Ty dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh.

Chiều 8-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin ban đầu về vụ việc một thiếu tá Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, sáng 8-9, lực lượng Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị K. (sinh năm 1989, chị dâu của Ty, sống cùng nhà).

Đối tượng Ty là nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy Tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình Tổ công tác truy đuổi đối tượng, Thiếu tá N.Đ.C. (Công an xã Xuân Lộc) đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người khiến cán bộ này hy sinh. Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cố thủ. Đến khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ty. Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan Đắk Lắk: Thiếu tá Công an hy sinh khi truy bắt nghi phạm

MAI CƯỜNG