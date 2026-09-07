Công an TPHCM hướng dẫn công nhân phòng tránh lừa đảo

Ngày 6-9, tại Khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo, TPHCM), Công an TPHCM phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức Ngày hội “Công nhân với pháp luật và an ninh, trật tự năm 2026”.

Các công nhân ghi lại những thông tin bổ ích về pháp luật. Ảnh: https://congan.com.vn/

Tại ngày hội, Công an thành phố hướng dẫn công nhân, người lao động thực hiện các thủ tục hành chính, đăng ký cư trú; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, chuyên đề an toàn giao thông, an ninh trên không gian mạng. Ban tổ chức cũng triển khai cuộc thi “Rung chuông vàng”, trò chơi nhận diện biển báo giao thông, trình chiếu các video cảnh báo tai nạn giao thông, tuyên truyền phòng chống tội phạm... bằng hình thức trực quan sinh động, nhằm giúp công nhân thêm kiến thức phòng tránh.

Theo đại diện Tổ công tác quản lý công đoàn khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, ngày hội là hoạt động thiết thực giúp công nhân tiếp cận thông tin pháp luật. Việc tuyên truyền trực tiếp kết hợp các hoạt động sinh động giúp người lao động tiếp thu hiệu quả hơn. Đây là một trong hai chương trình tuyên truyền trọng điểm được tổ chức công đoàn thành phố triển khai trong tháng 9-2026 tại các khu công nghiệp trên địa bàn phường Tân Tạo và phường Phú Mỹ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng trao 50 phần quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

HỒNG HẢI