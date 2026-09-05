Giả danh công ty Huấn Hoa Hồng để cho vay tiền online, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Cơ quan công an xác định, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có tính chất liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng.

Qua nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến. Ngày 17-8-2026, đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh.

Ban Chuyên án xác định các đối tượng cư trú tại nhiều địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở, sử dụng mạng xã hội Telegram để điều hành, phân công nhiệm vụ và xóa dữ liệu khi phát hiện nghi vấn.

Phòng CSHS phối hợp Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) triển khai 3 tổ công tác ra quân đồng loạt tại nhiều địa điểm. Đến ngày 30-8, lực lượng công an bắt giữ 8 đối tượng gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), cùng trú tại TP Hà Nội.

Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP Đà Nẵng cung cấp

Theo lời khai ban đầu, Vũ Đức Phong lôi kéo Hiền và Đoan tham gia lừa đảo, lập nhóm Telegram để điều hành, phân công nhiệm vụ. Các đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.

Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân và đóng phí làm hồ sơ từ 1%-2% khoản vay. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng viện lý do sai nội dung giao dịch để yêu cầu chuyển thêm tiền; đồng thời làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo đã giải ngân. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng “thuế” 10% số tiền giải ngân. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, chúng chặn liên lạc.

Phong kết nối Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện hành vi “rửa tiền”. Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi giao dịch, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt rồi giao lại.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ ngày 11 đến 14-6-2026, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 53,9 triệu đồng của một nạn nhân tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng. Tổng số tiền đường dây này chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên cả nước hơn 4 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng CSHS còn phát hiện dấu hiệu “Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Ban Chuyên án tạm giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi và 60 triệu đồng tiền mặt cùng các tài liệu, vật dụng liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

NGUYÊN KHÔI