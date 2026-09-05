Pháp luật

An ninh - trật tự

Thách thức nhau trên TikTok, hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến

SGGPO

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

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Nhóm thanh thiếu niên bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh: CATP cung cấp

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội TikTok. Hai nhóm thanh thiếu niên, gồm nhóm Thăng An và nhóm Tam Kỳ, bàn bạc, chuẩn bị hung khí rồi điều khiển xe mô tô tìm đối phương để đánh nhau.

Rạng sáng 24-8, nhóm 15 người mang theo ba chĩa, dao phóng lợn, ná và vỏ chai bia, chia nhau đi trên 5 xe mô tô. Nhóm còn lại gồm 8 người, mang theo kiếm, dao, ba chĩa, ná, bình xịt hơi cay, đi trên 3 xe mô tô.

Tại khu vực cầu Kỳ Phú, hai nhóm truy đuổi và dùng hung khí tấn công nhau. Một thành viên bị chém nhiều nhát vào vùng lưng, gây thương tích và ngã xe; phương tiện sau đó cũng bị đập phá...

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao truy đuổi nhau trên đường Nguyễn Tất Thành, đường Võ Chí Công, khu vực cầu Kỳ Phú, quốc lộ 1A và cầu Trường Giang; sử dụng hung khí tấn công, đập phá phương tiện, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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NGUYÊN KHÔI

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