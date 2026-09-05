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Đội CSGT Rạch Chiếc tăng cường đảm bảo an toàn đường sắt

Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM xử lý nhiều hành vi vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Ngày 5-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, ra quân tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

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Đội CSGT Rạch Chiếc tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm

Trong ngày ra quân, đơn vị bố trí lực lượng kiểm tra tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua đường ngang.

Đội CSGT Rạch Chiếc tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi như: không chấp hành đèn tín hiệu, chuông cảnh báo và hiệu lệnh của nhân viên gác chắn; cố tình đi qua khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trong khu vực đường ngang và các hành vi khác gây mất an toàn giao thông đường sắt.

Theo số liệu thống kê từ ngày 1-9 đến ngày 5-9, đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện, lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

an toàn đường sắt Công an TPHCM Đội CSGT Rạch Chiếc

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