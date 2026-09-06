Hai mẹ con đi xe đạp điện bị ô tô tông tử vong

Hai mẹ con sống ở phường Bình Dương (TPHCM) đang trên đường đi chợ bằng xe đạp điện thì bị xe ô tô tông, tử vong tại chỗ.

Chiều 6-9, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con ở phường Bình Dương (TPHCM) tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.K.N. (26 tuổi, quê ở Cần Thơ) và con gái L.N.A.N. (2 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, chiếc ô tô màu đen chạy hướng vào giao lộ nối đường N11 và DH1, trong khu công nghiệp VSIP II (phường Bình Dương, TPHCM), đã tông 2 mẹ con chạy xe đạp điện trên đường.

Hậu quả khiến 2 mẹ con bị tông hất văng xa, tử vong tại chỗ. Cả xe ô tô và xe đạp điện đều leo lên vỉa hè, đầu xe ô tô biến dạng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

THANH THẢO