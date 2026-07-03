Công an Tuyên Quang xác minh thông tin điểm thi môn Toán cao bất thường

Chiều 3-7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về kết quả điểm thi môn Toán tại một trường THPT trên địa bàn có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận và các cơ quan báo chí phản ánh về dữ liệu điểm thi môn Toán của một số thí sinh tại địa phương.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Theo thông tin được phản ánh, tại một trường THPT có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, điểm trung bình môn học này đạt 9,58.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT và các cơ quan liên quan để rà soát, kiểm tra, xác minh khách quan, thận trọng, toàn diện các nội dung được phản ánh.

“Kết quả xác minh sẽ được thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng và nhân dân khi có kết luận chính thức”, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Trao đổi với báo chí, TS Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, xác nhận dải điểm môn Toán đang được dư luận quan tâm thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sở GD-ĐT Tuyên Quang đang phối hợp Bộ GD-ĐT rà soát, xác minh, làm rõ các ý kiến từ dư luận nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch của kỳ thi.

GIA KHÁNH - LÂM NGUYÊN