TPHCM: Môn Toán có hơn 400 bài thi đạt điểm 10

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thống kê điểm thi tại TPHCM cho thấy, môn Toán là môn thi có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất trong số các môn thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM

Theo đó, TPHCM có 445 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Đây là môn thi có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất trong số các môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại TPHCM.

Các môn thi có điểm 10 khác gồm: Lịch sử, Ngoại ngữ (tiếng Anh), Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Địa lý, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp.

Riêng đối với môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, bài thi đạt điểm cao nhất của TPHCM là 9,5 điểm.

Theo Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM) Nguyễn Văn Quí, một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT:

- Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học tương ứng số lượng nguyện vọng đăng ký theo hình thức trực tuyến.

- Trước 17 giờ ngày 13-8, các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

- Trước 17 giờ ngày 21-8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo các môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn TPHCM nộp đơn phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ dự thi. Thời gian đăng ký phúc khảo từ ngày 1-7 đến 17 giờ ngày 5-7. Cụ thể, học sinh vừa hoàn thành năm học lớp 12 nộp hồ sơ tại trường THPT đã theo học; thí sinh tự do nộp hồ sơ tại 6 điểm tiếp nhận do Sở GD-ĐT TPHCM quy định gồm: - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An (phường An Đông) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn (phường Tân Định) - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 10 (phường Hòa Hưng) - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12 (phường Trung Mỹ Tây) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương (phường Thủ Dầu Một) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa).

THU TÂM