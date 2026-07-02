Nhiều trường bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm ban giám đốc, ban giám hiệu, chủ tịch hội đồng trường (trường đại học tư).

Trường ĐH Phú Xuân (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest ) vừa thực hiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp cao nhằm đáp ứng cho giai đoạn phát triển mới của trường. Theo quyết định vừa được công bố, TS Vũ Thành Tự Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường và TS Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng.

TS Vũ Thành Tự Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Phú Xuân

TS Vũ Thành Tự Anh nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Boston College (Hoa Kỳ), từng là Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Trường ĐH Fulbright University Việt Nam. Ông cũng là Global Leaders Fellow tại Đại học Oxford và Đại học Princeton, danh vị dành cho các học giả, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo quốc tế có nhiều đóng góp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đối thoại và hợp tác về các vấn đề phát triển toàn cầu. Là một học giả uy tín trong lĩnh vực kinh tế và chính sách công, TS Vũ Thành Tự Anh có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về cải cách thể chế, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, hoạch định chính sách và phát triển giáo dục đại học, TS Vũ Thành Tự Anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt định hướng học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước xây dựng trường theo chuẩn quốc tế.

TS Nguyễn Quốc Toàn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân

Trong khi đó, TS Nguyễn Quốc Toàn kỳ vọng mang đến cho trường kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong quản trị và phát triển các tổ chức giáo dục quy mô lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học tại New York University (Hoa Kỳ), từng làm việc tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và giữ vị trí Partner tại Ernst & Young (EY) Việt Nam, phụ trách tư vấn chiến lược, tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc và M&A. Ông đồng thời là đồng sáng lập và Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp, ông sẽ trực tiếp lãnh đạo và hướng tới xây dựng một trường đại học thực tiễn, hội nhập quốc tế và định hướng công nghệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố Quyết định tái bổ nhiệm PGS-TS Trần Trọng Đạo giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2026–2031. PGS-TS Trần Trọng Đạo sinh năm 1981 (quê quán Quảng Ngãi), là Phó Giáo sư ngành Tự động hóa.

PGS-TS Trần Trọng Đạo nhận quyết định giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hòa Séc, nhận bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển năm 2009. Sau khi trở về Việt Nam, ông công tác tại trường với vai trò giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị chức năng và viện nghiên cứu của nhà trường. Ông được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng năm 2015, giữ chức Quyền Hiệu trưởng năm 2021, được bổ nhiệm Hiệu trưởng năm 2022 và nay tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026–2031.

THANH HÙNG