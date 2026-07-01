Trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 1-7, Trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp quan trọng của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đối với Cần Thơ và vùng ĐBSCL, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong tiến trình đó, Trường Đại học Tây Đô có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, lan tỏa tri thức và tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Đại học Tây Đô



Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Trường Đại học Tây Đô tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tập trung vào một số trọng tâm như: Tiếp tục đặt chất lượng đào tạo ở vị trí trung tâm, xem chất lượng là uy tín, danh dự và thương hiệu của nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có trình độ cao, tâm huyết, trách nhiệm và năng lực đổi mới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…

Tại buổi lễ, Trường Đại học Tây Đô còn công bố quyết định và trao các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho những cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển của nhà trường.

Theo đó, Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch Hội đồng trường) và ông Võ Khắc Thường (Phó Chủ tịch Hội đồng trường); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho 4 cá nhân thuộc nhà trường.

Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tây Đô đã đào tạo 32.438 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ; 1.383 thạc sĩ và triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh từ năm 2021 với 28 nghiên cứu sinh.

CÔNG MẠNH