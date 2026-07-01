TPHCM: Hai thủ khoa tổ hợp B00 học cùng một trường

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có hai trong 3 thí sinh đạt số điểm tuyệt đối 30/30 học cùng một trường, được công nhận là thủ khoa toàn quốc tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Đó là Đinh Ngọc Hải Lam, lớp 12 B2 và Nguyễn Lê Yến Nhi, lớp 12 B4 đến từ Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

Nguyễn Lê Yến Nhi, học sinh lớp 12 B4, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông tại lễ xuất quân tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: NVCC

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố sáng nay, cả nước có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00. Trong đó, TPHCM có 2 thí sinh đều là học sinh của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (thuộc hệ thống giáo dục Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông).

Đó là em Nguyễn Lê Yến Nhi, học sinh lớp 12 B4 và Đinh Ngọc Hải Lam, học sinh lớp 12 B2.

Trong đó, Nguyễn Lê Yến Nhi học lớp 10 và 11 tại một trường THPT ở tỉnh Gia Lai. Năm học lớp 12, em theo học tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM).

Yến Nhi cho biết bí quyết học tập của em là dành toàn bộ thời gian cho việc học, kết hợp việc học trên lớp và khả năng tự học để mở rộng và củng cố kiến thức. Đối với việc xét tuyển đại học năm nay, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Ngành Y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Nguyễn Lê Yến Nhi, thủ khoa toàn quốc B00 với 30/30 điểm

Còn với Đinh Ngọc Hải Lam, em đã trải qua ba năm học nội trú tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông. Để tập trung tối đa cho việc học, em không dùng điện thoại di động, không sử dụng mạng xã hội, quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đinh Ngọc Hải Lam, thủ khoa toàn quốc B00 với 30/30 điểm

Tương tự Yến Nhi, Hải Lam cũng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học vào Ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TPHCM.

THU TÂM