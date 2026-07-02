Giáo dục

Ngày 7-7 công bố kết quả khảo sát của 5 trường THCS

SGGPO

Ngày 2-7, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kết quả khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 của 5 trường THCS trên địa bàn TPHCM (THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Bình Thọ, THCS Hoa Lư, THCS Trần Quốc Toản, THCS Nguyễn An Ninh) sẽ được công bố vào ngày 7-7.

Thí sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)
Thí sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Sáng nay (2-7), Ban chấm bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) đã bắt đầu công đoạn làm phách. Tương tự, đối với 4 trường THCS còn lại, UBND phường chịu trách nhiệm thực hiện công tác này tại địa phương.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến ngày 5-7, công tác chấm bài khảo sát của cả 5 trường sẽ được triển khai, sau đó là các công đoạn lên điểm, so dò. Dự kiến ngày 7-7, kết quả khảo sát của 5 trường sẽ đồng loạt được công bố.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên các trường THCS trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 cùng một ngày để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TPHCM ra đề.

Riêng đối với công tác tổ chức khảo sát, chấm bài và công bố kết quả, Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện đối với tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, 4 trường còn lại do các địa phương tổ chức.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu số lượng học sinh đăng ký tham dự khảo sát với 4.225 học sinh, tỷ lệ chọi 1/12,07.

Trong khi đó, Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi đứng thứ nhì với 1/3,67.

Kế đến, Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,9.

Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,82.

Riêng Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,62.

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