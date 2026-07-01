Hơn 8.000 học sinh dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027

Sáng 1-7, hơn 8.200 học sinh vừa hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn TPHCM đã tham dự kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 của 5 trường THCS gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) và THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Thí sinh tham dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 tại điểm khảo sát THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: THU TÂM.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) dẫn đầu số lượng học sinh đăng ký tham dự khảo sát với 4.225 học sinh, tỷ lệ chọi 1/12,07. Đây là trường duy nhất Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức khảo sát, chấm bài và công bố kết quả.

Do số lượng học sinh tham dự đông nên kỳ khảo sát vào Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được tổ chức tại 7 địa điểm gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), Trường THCS Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) và Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc).

Đối với 4 trường THCS còn lại, Sở GD-ĐT TPHCM ra đề; UBND phường/xã chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, chấm bài và công bố kết quả.

Trong đó, Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi đứng thứ nhì với 1/3,67.

Kế đến, Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,9.

Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,82.

Riêng Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi 1/2,62.

Tại điểm khảo sát Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), từ 6 giờ 30 sáng đã có rất đông phụ huynh đưa con đến tham dự kỳ khảo sát.

Điểm thi THCS-THPT Trần Đại Nghĩa bố trí tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh từ cổng trường. Ảnh: THU TÂM.

Võ Dương Đăng Châu, học sinh lớp 5/11, Trường Tiểu học Đào Sơn Tây (phường Hiệp Bình), cho biết, em lo lắng nhất phần toán học, các phần còn lại khá tự tin vì đã ôn luyện gần một năm nay. Bí quyết làm bài của em là trình bày sạch, đẹp ở phần tập làm văn, cẩn thận ở phần tính toán.

Thí sinh mang tâm lý thoải mái trước giờ khảo sát. Ảnh: THU TÂM

Cán bộ coi thi đọc tên thí sinh vào phòng. Ảnh: THU TÂM

Còn với Vũ Nguyên Bảo, học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông), em được giải khuyến khích vòng thi quốc gia một cuộc thi về toán học ở bậc tiểu học nên rất tự tin ở phần thi này. Với phần thi tập làm văn, ba mẹ dặn em suy nghĩ thật kỹ, lập dàn ý chi tiết trước khi làm bài.

Sáng 1-7, cùng với 4 cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM, Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) tổ chức kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 trong không khí nghiêm túc, an toàn và thuận lợi.

Từ trước 7 giờ sáng, khoảng 800 học sinh đã có mặt tại điểm khảo sát. Hội đồng khảo sát bố trí giáo viên đón học sinh ngay từ cổng trường, hướng dẫn các em đến đúng phòng thi, góp phần giúp thí sinh ổn định tâm lý trước khi làm bài.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, Chủ tịch Hội đồng khảo sát năng lực lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh đánh giá, mọi điều kiện phục vụ kỳ khảo sát đã được chuẩn bị chu đáo. Hệ thống phòng thi, phòng chức năng được bố trí đầy đủ.

Học sinh được đón và hướng dẫn ngay tại cổng trường.

Ngày 30-6, đề khảo sát được tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản đúng quy định với sự phối hợp của lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhà trường. Do Trường THCS Nguyễn An Ninh đã nhiều năm tổ chức khảo sát tuyển sinh nên các khâu chuẩn bị được triển khai bài bản, bảo đảm đúng quy chế.

Theo bà Thủy, Sở GD-ĐT TPHCM cử đoàn công tác trực tiếp giám sát việc tổ chức khảo sát. Cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ đều là những người có kinh nghiệm, được tập huấn kỹ lưỡng. Học sinh được thông báo phòng thi từ sớm, phụ huynh chủ động đưa con đến điểm khảo sát nên công tác tổ chức diễn ra thuận lợi.

Kỳ khảo sát năm nay có hơn 800 thí sinh dự tuyển, tăng khoảng 200 em so với những năm trước.

Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng cho biết thêm, kỳ khảo sát năm nay thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh. Có 813 học sinh đăng ký dự khảo sát để tuyển 280 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ cạnh tranh gần 3 thí sinh cho một suất.

Tỷ lệ đăng ký dự khảo sát cho thấy mô hình giáo dục tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế của Trường THCS Nguyễn An Ninh nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu nhân rộng mô hình, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Kỳ khảo sát được tổ chức nghiêm túc dưới sự giám sát của Sở GD-ĐT.

Ông Hoàng Đình Kê cho biết thêm, kết quả khảo sát chỉ là một trong những tiêu chí xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh. Vì vậy, hội đồng xác định phương châm tổ chức kỳ khảo sát nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, không tạo áp lực, giúp học sinh có tâm lý thoải mái khi làm bài. Những học sinh không trúng tuyển vào Trường THCS Nguyễn An Ninh vẫn được bố trí học tại các trường THCS công lập theo quy định.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, bài khảo sát diễn ra trong thời gian 90 phút, gồm 2 phần: - Phần trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút): 20 câu trắc nghiệm - Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: + Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh. + Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt. + Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

THU TÂM - KHÁNH CHI