Vụ phổ điểm môn Toán cao "kỳ lạ" ở Tuyên Quang: Bộ GD-ĐT lập đoàn kiểm tra

Liên quan tới thông tin điểm môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Tuyên Quang cao bất thường, sáng 3-7, Bộ GD-ĐT đã có thông tin ban đầu.

Theo Bộ GD-ĐT, sáng 1-7, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và qua rà soát, nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, ngày 2-7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Phổ điểm thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD-ĐT sẽ thông tin chính thức.

Sáng cùng ngày, như Báo SGGP đã thông tin, vụ việc ở tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là các bậc phụ huynh và học sinh. Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, qua phân tích dữ liệu điểm thi toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang, có một dải gồm hơn 300 số báo danh liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục: gần một nửa đạt điểm 10 và hơn 91% đạt điểm từ 9 trở lên. Cả tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán.

Đặc biệt có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối - chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ rất cao trong dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh)...

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GIA KHÁNH - LÂM NGUYÊN