Xét tuyển đại học năm 2026: Dự báo điểm chuẩn sẽ không nhiều biến động

Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (hệ thống). Trong ngày đầu mở cổng cho thí sinh đăng ký xét tuyển, hệ thống chạy thông suốt và có 112.857 thí sinh đã đăng ký 652.703 nguyện vọng.

Điểm sàn nhiều trường từ 15-16 điểm

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, thông tin, ngày 2-7, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp và thống nhất mức điểm sàn 16 điểm cho 4 phương thức xét tuyển, gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm học bạ THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức. Riêng ngành Luật, điểm sàn sẽ được xác định theo ngưỡng điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển sáng ngày 2-7. ẢNH: THANH HÙNG

Trong khi đó, với việc sử dụng duy nhất phương thức xét tổng hợp, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM xác định mức điểm sàn 16 điểm. Theo phương thức này, điểm xét tuyển được tính từ các tiêu chí thành phần như điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định. Tương tự, Trường ĐH Công thương TPHCM cũng đưa ra mức điểm sàn 16 điểm cho tất cả các ngành sử dụng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, ngày 27-6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nông Lâm TPHCM công bố điểm sàn của 3 phương thức tuyển sinh năm 2026. Trong đó, một số ngành có điểm sàn cao hơn năm trước 2 điểm. Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm sàn dao động 16-18 điểm đối với tổ hợp 3 môn. Trong tổng số 56 ngành, các ngành Thú y, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Ngôn ngữ Anh có điểm sàn cao nhất là 18 điểm; các ngành còn lại cùng mức 16 điểm. Với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, điểm sàn dao động 18-20 điểm. Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2026, điểm sàn dao động 601-650 điểm.

Một số trường đại học tư thục tại TPHCM như Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, Trường ĐH Gia Định… cũng lấy mức điểm sàn 15 điểm cho tất cả các ngành.

Điểm chuẩn sẽ tăng - giảm ở một số nhóm ngành

Phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TS Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, nhận định, cả nước có khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi. Nếu tính nhóm thí sinh dự thi 4 môn (gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn), thì có hơn 200.000 thí sinh không đạt tổng 15 điểm ở tổ hợp 3 môn xét tuyển, tức không đủ điều kiện thuộc nguồn tuyển đại học theo quy định. Như vậy, nguồn tuyển chỉ còn gần 1 triệu thí sinh, chưa tính số thí sinh đi du học, không đăng ký xét tuyển hoặc lựa chọn hướng đi khác.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng năm 2026 dự kiến trên 760.000, cao hơn mức 759.430 chỉ tiêu của năm 2025. Do đó, nguồn tuyển dôi dư ít hơn so với năm trước. Theo TS Võ Văn Tuấn, điểm chuẩn ở nhiều trường, nhất là các trường đại học tư thục, sẽ không biến động nhiều. Ngược lại, ở nhóm trường công lập có sức hút cao, điểm chuẩn có thể tăng 1-2 điểm tại một số ngành đang được thí sinh quan tâm như sức khỏe, sư phạm, công nghệ thông tin, kỹ thuật - công nghệ then chốt.

Sáng nay 3-7, Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến: Tính toán hợp lý để chọn ngành - chọn trường Nhằm hướng dẫn thí sinh các bước đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, kinh nghiệm lựa chọn ngành, trường phù hợp với năng lực và mức điểm; tư vấn cách xây dựng chiến lược đăng ký, sắp xếp nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển..., Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tính toán hợp lý để chọn ngành - chọn trường”. Chương trình có sự tham gia của đại diện nhiều trường đại học tại TPHCM. Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 3-7-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại: www.sggp.org.vn THANH HÙNG

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, phân tích, điểm thi các môn Hóa học, Vật lý và Tiếng Anh năm nay thấp hơn so với năm 2025. Tuy nhiên, do môn Toán có điểm thi khá cao nên có thể bù lại cho những ngành xét tuyển bằng tổ hợp A00 (Toán - Vật lý - Hóa học). Vì vậy, điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp A00 nhiều khả năng chỉ biến động nhẹ, khoảng 0,25 điểm. Riêng tổ hợp A01 (Toán - Vật lý - Tiếng Anh) chịu tác động lớn hơn do có 2 môn điểm thấp là Vật lý và Tiếng Anh. Do đó, điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp A01 nhiều khả năng giảm nhẹ, khoảng 0,25-0,75 điểm.

Qua phân tích kết quả và phổ điểm tổ hợp B00 (Toán - Hóa học - Sinh học), ThS Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM, nhận định: Điểm trung bình tổ hợp B00 tăng từ 18,29 lên 19,69 (tăng 1,4 điểm). Cùng với đó, điểm trung vị cũng tăng gần 2 điểm; số bài đạt 30 điểm tăng từ 1 lên 4. Nguyên nhân chính là điểm môn Toán tăng mạnh, Hóa học tăng khá, trong khi Sinh học giữ ổn định. Ba yếu tố này khiến phổ điểm B00 dịch chuyển về vùng điểm cao hơn, tập trung ở khoảng 20-23 điểm; số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên cũng tăng đáng kể.

THANH HÙNG - LÂM NGUYÊN