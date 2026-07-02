Gần 113.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến 17 giờ ngày 2-7 đã có 112.857 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống, với tổng số 652.703 nguyện vọng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đây là số liệu cập nhật trong ngày đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Thí sinh sẽ có khoảng thời gian (đến 17 giờ ngày 14-7) để đăng ký, điều chỉnh tất cả nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Nếu đã đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển như xét học bạ, điểm đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế... và quyết định theo học ngành của trường đó, thí sinh vẫn bắt buộc phải đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để được công nhận trúng tuyển chính thức.

Một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý: - Ngày 10-7, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe. - 17 giờ ngày 10-7, cơ sở giáo dục điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử. - Từ ngày 15-7 đến 21-7: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. - Trước 17 giờ ngày 13-8, thí sinh sẽ được thông báo trúng tuyển đợt 1. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21-8. - Từ ngày 22-8: cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh bổ sung.

PHAN THẢO