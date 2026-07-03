Xác minh thông tin điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang

Phân tích dữ liệu điểm thi toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang, có một dải gồm hơn 300 số báo danh liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục: gần một nửa đạt điểm 10 và hơn 91% đạt điểm từ 9 trở lên.

Sáng 3-7, mạng xã hội lan truyền thông tin trên từ một chủ tài khoản facebook có tên “Vũ Khắc N.”.

Theo chủ tài khoản này thống kê, cả tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán. Đặc biệt, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối - chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ rất cao trong dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Thông tin điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm từ mạng xã hội. Ảnh: Facebook Vũ Khắc N.

Sự tập trung đậm đặc này khiến dải số báo danh trên trở thành một "vùng lõi thành tích" vô cùng nổi bật. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của địa phương này xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau.

Người này “nghi vấn”, không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tới 147 điểm 10 tuyệt đối (chiếm gần một nửa số học sinh trong dải điểm), phổ điểm của tập thể này còn cho thấy một sự đồng đều hiếm gặp ở phân khúc điểm số tối cao.

Theo đó, nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liền nhau này đạt phổ điểm cao và đồng đều, với điểm trung bình 9,58 và điểm trung vị 9,75.

Sáng cùng ngày, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện đơn vị đang họp về thông tin trên. Trong khi đó, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đang xác minh thông tin trên và sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí khi có đủ thông tin xác minh.

GIA KHÁNH - LÂM NGUYÊN