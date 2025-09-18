Công bố các phương thức tuyển sinh đại học năm 2026 trong tháng 10-2025

Một số trường dùng nhiều phương thức và tổ hợp nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học. Điều này dẫn đến khó khăn, lúng túng khi phải đưa ra quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (giữa) chủ trì hội nghị

Ngày 18-9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị giáo dục đại học (GDĐH). GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ GDĐH (Bộ GD-ĐT) đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ GDĐH năm 2024-2025, đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chỉ ra cơ chế tự chủ tài chính vẫn còn những khó khăn vướng mắc tiếp tục cần được tháo gỡ. Ngân sách chi thường xuyên hàng năm tiếp tục cắt giảm gây khó khăn cho các đơn vị trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là việc hoàn thiện chương trình, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Mức học phí vẫn chưa thể thực hiện lộ trình tính đủ chi phí đào tạo do áp lực cạnh tranh trong tuyển sinh, và do tăng học phí sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội, nên các trường vẫn đưa ra mức học phí chưa tính đủ chi phí, điều này cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về công tác tuyển sinh 2025, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoạt động ổn định, khắc phục được nhiều bất cập của các năm trước. Số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển đã được khắc phục.

Các ngành sư phạm và các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược thu hút mạnh thí sinh giỏi, nhất là ở các đại học tốp đầu, trong khi trung bình điểm chuẩn năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm 2024. Điểm chuẩn của các ngành, các trường có sự phân hóa mạnh, đặc biệt các ngành STEM được cải thiện đáng kể.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

Đặc biệt, trong lượt 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…).

Tuy nhiên, năm 2025, một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót, xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Cụ thể, trong đợt xét tuyển chung, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở GDĐH để xảy ra sai sót ở mức gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh, khiến 1.000 thí sinh bị ảnh hưởng, Bộ GD-ĐT đã phối hợp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho các em. Nguyên nhân là một số trường có tâm lý chủ quan, sai sót nhập dữ liệu đầu vào của thí sinh, hoặc chưa thực hiện đúng quy chế khi công bố và xác lập các tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Về tuyển sinh năm 2026, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường sớm công bố các phương thức tuyển sinh ngay trong tháng 10-2025; ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027; ban hành chính sách ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh thành.

Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, sẽ tiếp tục hỗ trợ, giám sát các cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh đúng quy định; tổ chức sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh hiện hành để áp dụng trong năm 2026; xây dựng Đề án đổi sinh tuyển sinh để áp dụng từ năm 2027. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, Bộ Dân tộc và Tôn Giáo rà soát, tổ chức xây dựng chính sách ưu tiên khu vực của thí sinh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đến năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ từng bước áp dụng hình thức thi trên máy tính. Bộ GD-ĐT sẽ mời các đơn vị tổ chức bài thi đánh giá năng lực trên máy tính ngồi lại để thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí, đảm bảo chuẩn mực, tránh chênh lệch quá lớn giữa các trường.

LÂM NGUYÊN