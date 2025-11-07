Công bố danh sách 50 nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025

Ngày 7-11, Sở GD-ĐT TPHCM công bố danh sách 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 – giải thưởng thường niên do Sở GD-ĐT phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhằm tôn vinh đội ngũ nhà giáo nhân dịp 20-11.

Năm nay, giải thưởng được xét trao cho giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt (trừ giáo viên thỉnh giảng); và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cán bộ chuyên trách giáo dục tại các phòng chuyên môn của Sở, phòng VH-XH các phường, xã, đặc khu.

Mỗi cá nhân được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được nhận bằng khen của UBND TPHCM, và chỉ được trao giải một lần trong suốt quá trình công tác.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, năm 2025 có 227 hồ sơ đề cử, trong đó bậc mầm non 48 hồ sơ, tiểu học 57, THCS 63, THPT 35 và hệ GDTX cùng phòng VH-XH là 24 hồ sơ.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào chiều 19-11.

>> Danh sách 50 cán bộ quản lý, giáo viên được nhận giải thưởng năm nay.

THU TÂM