Công bố đề khảo sát và đáp án chấm của kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Tối 3-7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố đề khảo sát và đáp án các phần khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn)

Theo đó, đề khảo sát năm nay gồm các phần: trắc nghiệm khảo sát năng lực (bằng tiếng Anh), tự luận khảo sát năng lực tiếng Anh, tự luận khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, tự luận khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Học sinh và phụ huynh xem đầy đủ đề khảo sát và đáp án các phần khảo sát như sau:

- Đề trắc nghiệm khảo sát năng lực TẠI ĐÂY

- Đáp án trắc nghiệm khảo sát năng lực TẠI ĐÂY

- Đề tự luận khảo sát năng lực tiếng Anh TẠI ĐÂY

- Đáp án tự luận khảo sát năng lực tiếng Anh TẠI ĐÂY

- Đề tự luận khảo sát năng lực toán học và tư duy logic TẠI ĐÂY

- Đáp án tự luận khảo sát năng lực toán học và tư duy logic TẠI ĐÂY

- Đề tự luận khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn TẠI ĐÂY

- Đáp án tự luận khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn TẠI ĐÂY

Năm nay, kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được tổ chức vào ngày 1-7.

Ngày 2-7, Ban chấm bài khảo sát bắt đầu công đoạn làm phách. Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến ngày 5-7, công tác chấm bài được triển khai, sau đó là các công đoạn lên điểm, so dò. Dự kiến ngày 7-7, kết quả khảo sát sẽ được công bố.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có 4.225 học sinh đăng ký dự khảo sát.

Do số lượng học sinh tham dự đông nên kỳ khảo sát được tổ chức tại 7 địa điểm gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), Trường THCS Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) và Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc).

THU TÂM