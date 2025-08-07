Ngành giáo dục tổ chức lễ khai giảng “2 trong 1” năm học 2025-2026

Sáng 7-8, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư công năm 2025, đồng thời phát động hai phong trào thi đua trọng điểm trong toàn ngành: “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 – 2030.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, năm học 2025 – 2026 sẽ mở đầu bằng sự kiện đặc biệt – lễ khai giảng “2 trong 1”, vừa là lễ khai giảng năm học mới, vừa là lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục Việt Nam (1945 – 2025).

Sự kiện được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ tổ chức đồng bộ, trang trọng, thiết thực trên cả nước. Theo kế hoạch, lễ khai giảng sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng ngày 5-9, được truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học. Dự kiến, Tổng Bí thư sẽ dự lễ tại Hà Nội, cùng hàng triệu giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước.

Đây là dịp để toàn ngành nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng tầm giáo dục vùng biên Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ GD-ĐT phát động, các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được kêu gọi trở thành những chiến sĩ tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một nội dung trọng tâm khác đang được Bộ GD-ĐT đẩy mạnh là Đề án xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học – THCS) tại 248 xã biên giới, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị. Đây là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao dân trí, phát triển giáo dục bền vững vùng biên, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Hiện Bộ đang gấp rút hoàn thiện các quy định về chế độ ăn bán trú, nội trú, hỗ trợ thiết bị dạy học, bổ sung nhân lực và điều kiện làm việc cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu là xây dựng hệ thống trường nội trú khang trang, đồng bộ, phù hợp điều kiện địa phương, tạo môi trường học tập thuận lợi, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục vùng miền, đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số ở vùng biên giới.

LÂM NGUYÊN