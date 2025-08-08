Nhiều giải pháp hỗ trợ tuyển dụng giáo viên

Tháng 8 hàng năm là thời điểm các địa phương tuyển dụng giáo viên chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, do sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nên công tác tuyển dụng thực hiện trễ hơn so với mọi năm. Ngành giáo dục đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Đề xuất giao sở GD-ĐT quyền tuyển dụng giáo viên

Năm học 2024-2025, trên địa bàn khu vực 1 TPHCM (tức TPHCM trước đây) có 29/129 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền chủ động tuyển dụng giáo viên, gồm 2 trường mầm non, 19 trường THPT, 2 trường liên cấp THCS-THPT, 1 trường phổ thông đặc biệt, 3 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 2 trường trung cấp. Tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên của năm học 2024-2025 là 5.762 người, song chỉ có 2.556 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ 44,3%.

Để khắc phục tình trạng trên, trong năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản xin ý kiến UBND TPHCM về chủ trương giao Sở GD-ĐT tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu để kịp bổ sung cho năm học mới. Giải pháp này cũng được nhiều địa phương khác thực hiện nhằm thống nhất đầu mối quản lý, thuận tiện cho việc điều động giáo viên giữa các đơn vị, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Cô và trò Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) trong một tiết học. Ảnh: THU TÂM

Tán thành đề xuất này, tại Hội nghị trực tuyến triển khai phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, khi giao tuyển dụng giáo viên cho sở GD-ĐT thực hiện thì cả nước có 34 hội đồng tuyển dụng, ứng viên có thể đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển. Nếu không đáp ứng yêu cầu trúng tuyển giáo viên vào xã này, ứng viên có thể đăng ký xét tuyển vào xã khác, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Đồng thời, cách làm này cũng giúp các địa phương tận dụng tối đa nguồn tuyển giáo viên, tránh tình trạng ứng viên “trúng tuyển ảo” do lựa chọn đơn vị công tác khác có điều kiện làm việc tốt hơn.

Khuyến khích nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy

Một giải pháp khác được Sở GD-ĐT TPHCM triển khai thực hiện là chia quy mô ngành giáo dục của 168 phường, xã, đặc khu thành 16 cụm chuyên môn để quản lý, thuận tiện trong việc điều động giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trong cùng cụm trường.

Theo đó, mỗi cụm trường bao gồm các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trong mỗi cụm chuyên môn, ở từng môn học, Sở GD-ĐT phân công từ 1-2 cán bộ quản lý, giáo viên đảm nhiệm vai trò giáo viên mạng lưới để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên trong cụm.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đang tổng hợp chính sách hỗ trợ của các địa phương trước hợp nhất (tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) để tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên mạng lưới, trình HĐND TPHCM phê duyệt áp dụng cho năm học 2025-2026. Bên cạnh đó, sở tăng cường “đặt hàng” các trường sư phạm; tận dụng nguồn tuyển qua chương trình tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của UBND TPHCM để tăng thêm nguồn tuyển giáo viên cho các bậc học.

Ứng viên tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025 do Sở GD-ĐT TPHCM (trước khi hợp nhất) tổ chức. Ảnh: MINH THƯ

Trước đó, tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, chuẩn bị nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo diễn ra vào cuối tháng 4-2025, Tổng Bí thư yêu cầu ngành giáo dục nghiên cứu phương án mời ca sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, vận động viên tham gia đào tạo năng khiếu cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sau đó, trong Công điện số 61/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các UBND tỉnh, thành phố huy động, khuyến khích nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên, chuyên gia tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, phát triển năng khiếu... cho học sinh trong trường học.

Đây là một trong những giải pháp giải quyết bài toán khan hiếm nguồn tuyển giáo viên các môn năng khiếu tại các trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần có thêm các quy định về tiêu chuẩn, cơ chế tuyển dụng, đánh giá chất lượng nguồn lực này để đảm bảo chất lượng giảng dạy, phù hợp yêu cầu dạy học ở các trường phổ thông.

Năm học 2025-2026, TPHCM dự kiến có hơn 2,5 triệu học sinh từ bậc mầm non đến cấp THPT, tăng 39.632 học sinh so với năm học 2024-2025. Trong đó, cấp THCS tăng nhiều nhất, với 42.978 học sinh so với năm học trước. Kế đó, bậc mầm non tăng 4.737 học sinh, cấp THPT tăng 1.402 học sinh, riêng bậc tiểu học giảm 9.485 học sinh.

MINH TRANG