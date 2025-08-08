Các nhà khoa học cùng bàn về khung pháp lý xây dựng đô thị thông minh

Chiều 8-8, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM phối hợp cùng Bộ Xây dựng và UBND TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học “Đô thị thông minh – Khung pháp lý và lộ trình triển khai”. Tọa đàm nhằm tham vấn khung pháp lý, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, lộ trình triển khai và đề xuất thí điểm tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM.

Đến dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện các bộ ngành, các tỉnh thành phía Nam, các chuyên gia và nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự khai mạc tọa đàm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM, tọa đàm là hoạt động nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 30-TB/TGV ngày 13-5-2025 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông báo yêu cầu các bộ ngành, địa phương xây dựng, ban hành hướng dẫn quy định kỹ thuật về đô thị thông minh áp dụng thống nhất trên toàn quốc; đồng thời xây dựng nội dung nghị định về phát triển đô thị thông minh và rà soát, điều chỉnh chiến lược địa phương gắn với hiện đại hóa hạ tầng.

Với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất khu vực phía Nam, ĐHQG TPHCM được định hướng phát triển trở thành khu đô thị đại học thông minh. Theo đó, ĐHQG TPHCM không chỉ tham gia thảo luận chính sách mà còn đóng vai trò chủ động trong triển khai mô hình đô thị thông minh, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần kiến tạo mô hình thí điểm mang tính lan tỏa cho TPHCM và cả nước.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung trình bày ba nhóm vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết quan trọng của đất nước. Nhóm thứ nhất đề cập đến cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, các trụ cột của đô thị thông minh và lộ trình phát triển phù hợp với Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP. Nhóm thứ hai xoay quanh kế hoạch triển khai đô thị thông minh tại TPHCM và một số địa phương. Nhóm thứ ba nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu trong việc thúc đẩy quá trình này, đồng thời đề xuất định hướng xây dựng mô hình đô thị đại học thông minh tại ĐHQG TPHCM.

Phiên thảo luận được chủ trì bởi ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và PGS-TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM).

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại tọa đàm, nhiều tham luận quan trọng được trình bày bởi các chuyên gia đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như Bộ Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, ĐH Thành phố Hong Kong (CityUHK, Trung Quốc) và ĐH Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore). Đồng thời, PGS-TS Trần Minh Triết (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) và TS Lê Thanh Hòa (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) tập trung phân tích quy hoạch đô thị thông minh và vai trò của công nghệ trong phát triển đô thị bền vững; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Hội đồng Lý luận Trung ương) trình bày tham luận về mô hình thành phố thông minh gắn với các chỉ số an ninh, an sinh và an toàn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Ngoài ra, tại sự kiện, các nhà khoa học và chuyên gia phân tích mô hình đô thị thông minh dựa trên nền tảng tri thức; đề xuất cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), phát triển hệ sinh thái mở, tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu mở và mô hình thành phố số (Digital Twin) trong quy hoạch và vận hành đô thị.

Theo ban tổ chức, tọa đàm không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn hướng đến đề xuất các giải pháp thực tiễn và chính sách cụ thể. Các khuyến nghị sẽ được tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách quan trọng, đóng góp cho quá trình xây dựng Nghị định phát triển đô thị thông minh trong năm 2025.

