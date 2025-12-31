Công bố dự án Khu liên hợp công nghệ UAV 2 tỷ USD tại Tây Ninh

CT Group vừa chính thức công bố đầu tư dự án liên hợp công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), với tổng vốn khoảng 2 tỷ USD tại xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái UAV, tháng 12-2025

Dự án do CT UAV, đơn vị thành viên của CT Group, triển khai trên quy mô khoảng 400ha, được định hướng trở thành khu liên hợp UAV lớn nhất khu vực ASEAN.

Qua đó, hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghệ UAV hoàn chỉnh, tích hợp từ nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm đến đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đô thị công nghệ.

Khu liên hợp UAV tại Trảng Bàng sẽ bao gồm các hạng mục sản xuất, lắp ráp và kiểm định máy bay không người lái, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, khu thử nghiệm bay, hầm gió phục vụ nghiên cứu khí động học, cùng hệ thống đào tạo kỹ thuật và đại học chuyên ngành.

Ngoài ra, dự án còn quy hoạch các công trình phục vụ chuyên gia, kỹ sư và người lao động, hướng tới hình thành một không gian công nghệ cao đồng bộ và hiện đại.

Trước đó, CT Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Tây Ninh trong phối hợp nghiên cứu, tư vấn và đề xuất các giải pháp phát triển dữ liệu số, xây dựng nền tảng phục vụ điều hành, quản trị và dự báo phát triển kinh tế – xã hội; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp khoa học – công nghệ; phát triển hệ sinh thái UAV...

Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương xác định công nghiệp công nghệ cao là một trong những hướng phát triển trọng tâm thời gian tới. Dự án UAV được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

QUANG VINH