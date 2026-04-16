Công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1: Thủ khoa đạt 1.098 điểm

Trưa 16-4, Hội đồng ĐHQG TPHCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 5-4. Kỳ thi có 30% thí sinh đạt dưới 600/1.200 điểm và 6% đạt từ 900 điểm trở lên. Thủ khoa của đợt 1 đạt 1.098 điểm.

Theo TS Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục (ĐHQG TPHCM), kết quả thi cho thấy chất lượng đề thi tiếp tục được nâng cao với khả năng phân hóa tốt. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên. Điều này cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Phổ điểm thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 5-4

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 17-4 thông qua hệ thống trực tuyến. ĐHQG TPHCM sẽ áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy nhằm thuận tiện cho thí sinh và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 24-5 tại 9 tỉnh, thành phố, với thời gian đăng ký từ ngày 18-4 đến 25-4.

