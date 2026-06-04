Chấm thi lớp 10 từ ngày mai (5-6), kết quả dự kiến công bố sau ngày 12-6

Chiều 4-6, thông tin từ Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM cho biết, công đoạn làm phách đã hoàn tất. Sáng mai (5-6), hội đồng chấm sẽ thống nhất đáp án và tiến hành chấm thi, dự kiến đáp án các môn thi được công bố vào chiều 5-6.

Thí sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại điểm thi THCS Bàn Cờ

Theo đó, hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 đã làm việc từ sáng 3-6 với công đoạn làm phách. Tính đến chiều 4-6, nhiệm vụ này đã hoàn thành.

Bắt đầu từ sáng mai (5-6), hội đồng triển khai công tác chấm thi. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ thống nhất đáp án trong hội đồng chấm thi. Dự kiến đáp án được công bố vào chiều cùng ngày.

Quy trình chấm thi được triển khai như sau: Sau khi làm phách, ban thư ký hội đồng chấm thi bàn giao các túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho trưởng môn chấm thi.

Trưởng môn chấm thi tổ chức quán triệt các quy định chấm thi, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm cho tổ trưởng các tổ chấm. Sau đó, tổ trưởng tổ chấm triển khai quy trình chấm hai vòng độc lập.

Cụ thể, ở lần chấm thứ nhất, tổ trưởng tổ chấm thi giao ngẫu nhiên (đảm bảo một túi bài thi được chấm bởi hai tổ chấm khác nhau) túi bài thi cho các giám khảo chấm.

Sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên ban thư ký rút toàn bộ các phiếu chấm thi ra, giao các túi bài thi cho tổ trưởng tổ chấm thi để tổ chức lần chấm thứ hai (giao ngẫu nhiên), bảo đảm không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất.

Song song đó, tổ chấm kiểm tra thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã được giám khảo chấm xong lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, hoặc sau khi được hai giám khảo thống nhất điểm.

Việc chọn bài chấm kiểm tra được thực hiện theo nhiều cách: lãnh đạo ban chấm thi chọn ngẫu nhiên một số bài đã chấm, hoặc chọn những bài thi được hai giám khảo cho điểm chênh lệch nhau nhiều trước khi thống nhất điểm, hoặc chọn các bài thi có điểm cao/điểm thấp trong hội đồng thi.

Công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5 đến ngày 8-6). Sau đó là giai đoạn ráp phách, lên điểm và so dò.

Trong hai ngày 11 và 12-6, toàn ngành tập trung cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nên dự kiến điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12-6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 151.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, số lượng thí sinh vi phạm quy chế giảm so với năm ngoái.

THU TÂM