Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Việt Đức

Chiều 3-6, tại Trường Đại học Việt Đức (VGU), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Việt Đức.

GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Việt Đức phát biểu

Tại buổi lễ, GS-TS Lê Quân tiếp nhận nhiệm vụ từ PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Việt Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS Lê Quân cho biết Đại học Việt Đức là trường đại học được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, với mục tiêu xây dựng một cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc tế theo mô hình đại học nghiên cứu của Đức. Vì vậy, việc đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng trường không đơn thuần là nhiệm vụ hành chính mà đòi hỏi sự tâm huyết và trách nhiệm lớn đối với sự phát triển của nhà trường.

Nghi thức bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại Học Việt Đức từ PGS-TS Nguyễn Văn Phúc sang GS-TS Lê Quân

Dịp này, lãnh đạo nhà trường cũng tri ân những đóng góp của PGS-TS Nguyễn Văn Phúc trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng trường.

Lãnh đạo nhà trường tri ân những đóng góp của PGS-TS Nguyễn Văn Phúc

GS-TS Lê Quân nhận bằng Tiến sĩ Quản lý khoa học tại ĐH Toulon (Pháp) năm 2003, hoàn thành chương trình sau Tiến sĩ tại ĐH Aix-Marseille năm 2006 và được phong hàm Giáo sư năm 2017. Ông từng trải qua các chức vụ như: Phó Giám đốc ĐH quốc gia Hà Nội (2015–2017); Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2017–2020); Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (2020–2021); Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (2021–2025) và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT (từ tháng 9-2025 đến nay).

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