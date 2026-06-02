Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: THU MINH

Đề thi minh họa được sử dụng cho nhiều năm

Báo cáo về tình hình chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, chỉ còn 8 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi (kỳ thi diễn ra vào các ngày 10, 11, 12-6). Kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Cả nước có gần hơn 50.000 phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập), theo đó quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây. TPHCM có gần 143.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025...

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT). Ảnh: THU MINH

Về công tác ra đề thi, Bộ GD-ĐT đã thành lập Hội đồng ra đề thi trên cơ sở đã xây dựng ngân hàng thư viện câu hỏi thi của nhiều năm, sử dụng cho năm nay và nhiều năm sau. Đội ngũ chuyên gia ra đề thi là tất cả những đội ngũ cán bộ giáo viên đầu ngành.

Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT 34 tỉnh thành đã nhận đủ đề thi qua ban cơ yếu, bắt đầu từ ngày 1-6 cho đến ngày 10-6, các hệ thống của 34 sở GD-ĐT sẽ chuẩn bị để giao đề thi. Như vậy công tác in sao đề thi đã hoàn thành.

Ông Huỳnh Văn Chương một lần nữa khẳng định, kỳ thi năm nay giữ ổn định như năm 2025 và của nhiều năm trước, điều chỉnh không lớn. Đề thi minh họa, định dạng cấu trúc đề thi cũng được công bố từ tháng 10-2023, giữ ổn định cho đến nay, do vậy học sinh từ lớp 10 cũng đã tiếp cận được đề thi minh họa thay vì phải chờ công bố hàng năm như trước đây. “Đề thi minh họa được công bố một lần và sử dụng cho nhiều năm”, ông Huỳnh Văn Chương nêu.

Để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thi theo kế hoạch. Trong đó chú trọng đến an ninh, an toàn địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, xây dựng phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra, nhất là đối với các địa phương mới sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các địa phương có những điểm thi ở địa bàn khó khăn, phức tạp, dự kiến có thể ảnh hưởng bởi thiên tai bất thường.

Các địa phương dự hội nghị qua các điểm cầu. Ảnh: THU MINH

Tập trung phòng chống gian lận công nghệ cao

Báo cáo tại hội nghị, các địa phương như Cần Thơ, An Giang đều cho biết, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi. Tại An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang cho biết, với đặc khu Phú Quốc, có hơn 1.000 thí sinh dự thi, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho công tác vận chuyển đề thi ra đảo.

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc như tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang... cũng cho biết, dù năm nay quy mô kỳ thi tăng lên nhưng các địa phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi, kể cả phương án ứng phó với thiên tai.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, kỳ thi năm nay, TPHCM có quy mô thí sinh dự thi lớn, gần 143.000 thí sinh. Trong đó có hơn 8.000 thí sinh tự do ở 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi. TPHCM đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho tất cả cán bộ coi thi, với số lượng hơn 25.000 cán bộ công chức và giáo viên ở tất cả các điểm thi. Trong số 246 điểm thi, có 242 điểm thi đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, do đó điều kiện cơ sở vật chất rất đảm bảo.

TPHCM đã chỉ đạo tập trung cao độ cho kỳ thi, tất cả các những thành viên tham gia làm thi đều phải hiểu, tập huấn, được tập huấn và nắm chắc vị trí làm việc của mình. Sở GD-ĐT cũng đã phối hợp với Công an thành phố để tổ chức tập huấn cho tất cả lực lượng bảo vệ các điểm thi. Một số thiết bị công nghệ cao mà thí sinh có thể sử dụng cũng được Bộ Công an giới thiệu, tập huấn để phòng chống gian lận công nghệ cao.

​Về vận chuyển và bố trí đề thi, TPHCM có địa bàn xa nhất là gần 200km, Sở GD-ĐT đã phối hợp với ngành Công an, bố trí vận chuyển đề thi, giao đề trước một ngày. Riêng với đặc khu Côn Đảo, sở cũng đã đưa ra nhiều phương án để bàn giao đề thi bằng đường hàng không, cùng với đó cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án khác.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, TPHCM đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ để kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước. Hà Nội đã thành lập 222 điểm thi và với 5.899 phòng thi, bố trí thêm 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. Hà Nội đã bố trí các điểm chờ cho phụ huynh và người nhà để đưa các cháu đi dự thi. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi vào lớp 10, Hà Nội nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ cán bộ coi thi trong việc phát hiện thí sinh cố tình mang phương tiện công nghệ vào phòng thi.

