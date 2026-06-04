3 trường THPT chuyên tại TPHCM tuyển sinh bổ sung lớp 11 chuyên

Trưa 4-6, Sở GD-ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên năm học 2026-2027 của 3 trường THPT chuyên trên địa bàn TPHCM

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) trong một giờ học

Theo đó, đối tượng tham gia dự tuyển là học sinh lớp 10 không chuyên của các trường THPT công lập đã hoàn thành xong chương trình năm học 2025-2026; học sinh lớp 10 chuyên muốn thi vào trường chuyên khác.

Cùng với đó, học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập của năm học 2025-2026 ở mức tốt; trong đó điểm trung bình của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên.

Để tham gia thi tuyển bổ sung, học sinh thực hiện một bài thi theo hình thức tự luận trong thời gian 150 phút. Nội dung thi là chương trình giáo dục phổ thông của môn học (lớp 10) mà học sinh đăng ký dự thi và nội dung môn học dành cho lớp chuyên.

Thời gian diễn ra buổi thi tuyển bổ sung là ngày 9-7 (buổi sáng) tại địa điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn).

Điều kiện trúng tuyển là học sinh có điểm thi từ 5,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ và môn lựa chọn phù hợp với lớp chuyên. Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì sẽ xét theo điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Chỉ tiêu xét tuyển như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của 3 trường THPT chuyên

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