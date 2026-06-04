Giáo dục

3 trường THPT chuyên tại TPHCM tuyển sinh bổ sung lớp 11 chuyên

SGGPO

Trưa 4-6, Sở GD-ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên năm học 2026-2027 của 3 trường THPT chuyên trên địa bàn TPHCM

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) trong một giờ học
Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) trong một giờ học

Theo đó, đối tượng tham gia dự tuyển là học sinh lớp 10 không chuyên của các trường THPT công lập đã hoàn thành xong chương trình năm học 2025-2026; học sinh lớp 10 chuyên muốn thi vào trường chuyên khác.

Cùng với đó, học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập của năm học 2025-2026 ở mức tốt; trong đó điểm trung bình của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên.

Để tham gia thi tuyển bổ sung, học sinh thực hiện một bài thi theo hình thức tự luận trong thời gian 150 phút. Nội dung thi là chương trình giáo dục phổ thông của môn học (lớp 10) mà học sinh đăng ký dự thi và nội dung môn học dành cho lớp chuyên.

Thời gian diễn ra buổi thi tuyển bổ sung là ngày 9-7 (buổi sáng) tại địa điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn).

Điều kiện trúng tuyển là học sinh có điểm thi từ 5,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ và môn lựa chọn phù hợp với lớp chuyên. Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì sẽ xét theo điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Chỉ tiêu xét tuyển như sau:

chi-tieu-11-chuyen--1780554503453515352295.png
Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của 3 trường THPT chuyên
Tin liên quan
THU TÂM

Từ khóa

Thi tuyển Dự tuyển Trung học phổ thông Xét tuyển Buổi sáng Học sinh Bổ sung Đối tượng Tham gia Diễn ra

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn