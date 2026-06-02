Điểm thi lớp 10 được công bố sau ngày 12-6

Trưa 2-6, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được triển khai từ sáng mai (3-6). Điểm thi dự kiến được công bố sau ngày 12-6.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Phước Long (phường Phước Long)

Cụ thể, Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 triển khai công tác làm phách từ ngày 3 đến ngày 4 -6. Từ ngày 5-6, công tác chấm thi được thực hiện.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, toàn bộ bài thi của thí sinh ở khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sẽ được đưa về khu vực 1 (TPHCM cũ) để tiến hành công tác chấm thi. Sở huy động lực lượng chấm thi là giáo viên của cả 3 khu vực về khu vực 1 chấm thi.

Cán bộ chấm thi của khu vực 2 và khu vực 3 sẽ được bố trí chỗ ăn, ở tại khu vực 1 để đảm bảo nhiệm vụ chấm thi.

"Do số lượng bài thi khá lớn nên hội đồng chấm thi sẽ tổ chức chấm thi tại 3 địa điểm khác nhau. Các điểm chấm thi đều đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, độ an toàn", đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.

Dự kiến công tác chấm thi triển khai từ ngày 4 đến ngày 9-6, sau đó là các công việc ráp phách, lên điểm và so dò.

Từ ngày 10 đến ngày 12-6, ngành giáo dục tập trung công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nên điểm thi lớp 10 dự kiến sẽ công bố sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (tức sau ngày 12-6).

Báo cáo nhanh sau khi kết thúc buổi thi thứ 3 (môn Toán), toàn thành phố có 639 thí sinh bỏ thi, chiếm tỷ lệ 0,42%. Công tác coi thi diễn ra bình thường, ổn định; đề thi được đánh giá không có sự cố. Trong buổi thi sáng 2-6, có 3 thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, được đưa xuống phòng y tế chăm sóc. Tuy nhiên sau đó, các thí sinh trở lại phòng thi, tiếp tục hoàn thành bài thi bình thường.

THU TÂM