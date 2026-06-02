TPHCM ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 2-6, UBND TPHCM ban hành chỉ thị về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Năm nay, TPHCM có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay, công tác giao đề thi có nhiều thay đổi đề phù hợp tình hình mới.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT và các sở, ban, ngành liên quan nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao. Việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch theo quy định.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn thành phố có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

Thành phố đã tổ chức 246 điểm thi với tổng cộng 6.060 phòng thi, đồng thời huy động khoảng 25.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an tham gia công tác tổ chức, in sao, bảo quản đề thi, bài thi, coi thi, giám sát…

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu, ngành giáo dục đã tăng cường tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống bất thường trong quá trình coi thi, đặc biệt các tình huống liên quan đến quyền lợi thí sinh, sự cố về đề thi, thiết bị công nghệ, mất điện, mưa lớn, ngập úng, y tế và an toàn thực phẩm, bảo đảm tuân thủ đúng các chỉ đạo.

Riêng đối với việc vận chuyển và bàn giao đề thi được thực hiện một ngày trước diễn ra kỳ thi; bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Phương án vận chuyển đề thi, bài thi cho điểm thi tại đặc khu Côn Đảo được thực hiện bằng đường hàng không, xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển (Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu)

Về công tác chấm thi, do số lượng bài thi lớn nhất từ trước đến nay, Sở GD-ĐT đã bố trí 2 khu vực chấm thi tự luận và trắc nghiệm riêng. Tất cả khu vực làm phách, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo đều được bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát 24 giờ/ngày, công an bảo vệ cùng quy trình kiểm soát thiết bị thu phát thông tin nghiêm ngặt.

Đối với bài thi tự luận thực hiện làm phách theo 2 vòng; tổ chức chấm hai vòng độc lập; chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi tự luận; nhập điểm 2 vòng độc lập; khớp phách 100%, kiểm dò và quản lý điểm theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm, ngành giáo dục đã chuẩn bị máy quét, máy chủ, máy chấm, mạng LAN nội bộ; thực hiện quy trình quét ảnh, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm; xuất và niêm phong các bộ dữ liệu theo hướng dẫn; gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT đúng thời hạn quy định.

THU TÂM