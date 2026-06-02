Đề thi chuyên Vật lý lớp 10 có sai sót

Cụ thể, đề thi môn chuyên Vật lý có 5 câu, mỗi câu 2 điểm. Trong đó, ở câu 1 cho công thức sẵn: BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA. Ngay khi nhận đề thi, nhiều thí sinh phản ánh với cán bộ coi thi công thức sai.
Tuy nhiên, theo quy chế thi, cán bộ coi thi chỉ có nhiệm vụ ghi nhận và báo cáo lại lãnh đạo điểm thi, không thể tự điều chỉnh nội dung chuyên môn. Ngay sau đó, sai sót này được báo cáo về Sở GD-ĐT TPHCM.
Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo bù thêm 15 phút làm bài cho các phòng thi ở môn chuyên Vật lý.
Ngoài câu hỏi sai sót về dữ liệu đề thi, hầu hết thí sinh đánh giá đề thi môn này dài và có độ phân hóa cao. Trong đó, câu 2 có kiến thức mới, còn lại là dạng bài quen thuộc nhưng mức độ vận dụng cao.
Qua rà soát, một cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận có sai sót trong dữ liệu đề thi môn chuyên Vật lý. Tất cả thí sinh được cộng thêm 15 phút làm bài. Sau khi kết thúc giờ thi môn chuyên, bộ phận chuyên môn của sở đang rà soát, có thể tính đến phương án hủy câu này và cho tất cả thí sinh 2 điểm nếu lỗi của đề thi ảnh hưởng trực tiếp kết quả làm bài của thí sinh.
Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, điểm xét tuyển lớp 10 chuyên gồm tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2).
Dự kiến điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12-6.
Hình ảnh thí sinh ra về sau giờ làm bài môn chuyên: