Ngày thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Dự đoán điểm chuẩn tăng nhẹ

Ngày 2-6, gần 151.000 thí sinh trên địa bàn TPHCM hoàn thành môn thi cuối của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là môn Toán. Đề thi được đánh giá vừa sức, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phân hóa thí sinh.

Giảm độ phân hóa

Kết thúc giờ làm bài môn Toán, tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi. Em Thụy Anh, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Colette (phường Xuân Hòa) cho biết, em hoàn thành khá tốt bài thi. Theo thí sinh này, tất cả câu hỏi trong đề thi đều có dạng đề quen thuộc. Tuy nhiên, do mất nhiều thời gian ở các bài toán thực tế, nhất là câu 6 dạng toán tính năng suất nên em không còn thời gian làm câu 7c - câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi có độ phân hóa cao nhất của đề thi năm nay.

Em Lê Trung Nam Hải, thí sinh từ đặc khu Côn Đảo “vượt biển” vào đất liền dự thi lớp 10 bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm. Nam Hải đánh giá đề thi môn Toán vừa sức nhưng vẫn bảo đảm sự phân hóa học sinh. Với bài làm của mình, em ước chừng đạt khoảng 7-8 điểm.

Phụ huynh nắm tay, động viên con sau khi hoàn thành môn thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Đánh giá đề thi Toán, thầy Trần Trọng Trí, Tổ trưởng bộ môn Toán - Tin, Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng) cho rằng, đề thi môn Toán khá hay, vừa sức với học sinh nhưng vẫn bảo đảm sự phân hóa để chọn lọc ra những em có năng lực thực sự. Đề có cấu trúc đúng với cấu trúc mà Sở GD-ĐT đã công bố, mạch lạc, chính xác, bảo đảm tính khoa học. Với đề này, học sinh nắm chắc và vận dụng tốt kiến thức cơ bản là đã có thể đạt 5-6 điểm.

Tuy nhiên, từ câu 6 trở đi, đề có độ phân hóa cao, đặc biệt là câu 6 và câu 7c. Học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm, nhưng chỉ học sinh giỏi, xuất sắc mới có thể đạt trên 8 điểm. Theo thầy Trần Trọng Trí, điểm nổi bật của đề là sự xuất hiện của những bài toán thực tế. Học sinh phải có kỹ năng đọc hiểu đề, bóc tách đề để đưa về dạng toán quen thuộc mới có thể giải quyết được.

Thầy Nguyễn Minh Châu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), dự đoán, điểm Toán năm nay sẽ phổ biến từ 4,5-7,5 điểm; học sinh có học lực khá có thể đạt điểm 8. Nhìn chung, môn Toán sẽ có điểm thi tăng nhẹ so với năm ngoái.

Trong buổi thi môn Toán, toàn thành phố có 639 thí sinh vắng, chiếm tỷ lệ 0,42%. Công tác coi thi diễn ra bình thường, ổn định; đề thi được đánh giá không có sự cố. Có 3 trường hợp thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe được đưa xuống phòng y tế tại các điểm thi THCS Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Hòa), THCS Trung Lập (xã Thái Mỹ) và THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng). Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc y tế, cả 3 thí sinh đều trở lại phòng thi làm bài bình thường.

Điểm chuẩn có thể tăng từ 1-2 điểm

Sau khi kết thúc 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ. Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) nhận định, đề thi cả ba môn Ngữ văn, tiếng Anh và Toán năm nay đều vừa sức, nội dung phù hợp định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đúng trọng tâm đề tham khảo và có độ phân hóa tốt. Thầy Cao Đức Khoa dự đoán điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT công lập năm nay tăng từ 1-2 điểm tùy tốp trường, trong đó tăng mạnh ở nhóm trường tốp đầu và tốp giữa, tăng nhẹ ở nhóm trường tốp cuối.

Cũng với dự đoán điểm chuẩn tăng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh Nguyễn Minh Châu cho rằng, mức tăng điểm chuẩn phụ thuộc tỷ lệ chọi của từng trường, tuy nhiên các trường tốp đầu sẽ tăng rõ rệt hơn so với trường ở tốp giữa và tốp cuối. Riêng đối với khu vực 2 và 3, đại diện các trường dự đoán điểm chuẩn tăng ít hơn khu vực 1, mức tăng dao động từ 0,5-1 điểm.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong thông tin, Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 bắt đầu làm việc từ hôm nay (3-6). Toàn bộ bài thi của thí sinh ở khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) được đưa về khu vực 1 (TPHCM trước đây) để tiến hành công tác chấm thi. Cụ thể, công đoạn làm phách được triển khai trong hai ngày 3 và 4-6, chấm thi từ ngày 5-6. Dự kiến điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12-6.

Ở buổi thi môn chuyên chiều 2-6, đề thi môn Vật lý được nhiều thí sinh phát hiện có sai sót trong dữ liệu. Cụ thể, câu 1 cho công thức sẵn: BC2 = AB2 + AC2 - 2AB × AB × cosA. Ngay khi nhận đề thi, nhiều thí sinh phản ánh với cán bộ coi thi về công thức nói trên. Qua rà soát, Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận có sai sót trong dữ liệu đề thi môn chuyên Vật lý. Tất cả thí sinh được cộng thêm 15 phút làm bài. Sau khi kết thúc giờ thi môn chuyên, bộ phận chuyên môn của sở sẽ tiếp tục rà soát, có thể tính đến phương án hủy câu hỏi này và cho tất cả thí sinh 2 điểm nếu lỗi của đề thi ảnh hưởng trực tiếp kết quả làm bài của thí sinh.

THU TÂM - KHÁNH CHI