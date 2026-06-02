Phát hiện mất tới 1 điểm tiếng Anh vì viết tắt, nhiều thí sinh lo lắng

Một ngày sau khi hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, nhiều thí sinh mới bàng hoàng phát hiện có thể bị mất điểm vì một sơ suất tưởng chừng rất nhỏ: không đọc kỹ hướng dẫn làm bài.

Nhiều thí sinh có thể bị mất điểm môn tiếng Anh vì lỗi viết tắt.

Em Trình Đức Phú, học sinh Trường THCS Duy Tân (phường Vũng Tàu), cho biết sau khi kết thúc bài thi em khá tự tin và dự đoán đạt khoảng 9 điểm. Tuy nhiên, khi trao đổi với bạn bè sau kỳ thi, em mới nhận ra mình có thể bị mất tới 1 điểm ở phần điền Đúng/Sai do không thực hiện đúng yêu cầu của đề.

Cụ thể, từ câu 23 đến câu 26, đề thi yêu cầu thí sinh phải viết đầy đủ từ “True” hoặc “False” vào ô trả lời và nêu rõ mọi cách viết khác sẽ không được chấm điểm. Tuy nhiên, do thói quen làm bài và không chú ý đến phần hướng dẫn, Phú đã ghi đáp án dưới dạng viết tắt “T/F”.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng lo lắng khi biết con em mình có thể bị mất điểm vì sơ suất này.

Chị Nguyễn Thị Minh Thiên (phường Vũng Tàu) cho biết gia đình chị gần như “mất ăn mất ngủ” vì nếu con bị mất toàn bộ điểm ở phần này thì cơ hội trúng tuyển công lập sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

“Trong quá trình học tập và làm bài kiểm tra trên lớp, giáo viên vẫn chấp nhận cách ghi T/F nên các con hình thành thói quen. Nếu đã có quy định như vậy trong bài thi thì ngành giáo dục cần phổ biến rộng rãi để các trường và giáo viên tiếng Anh nhắc nhở học sinh. Thực tế có trường giáo viên dặn dò vấn đề này, còn có trường thì không”, chị Thiên chia sẻ.

Trên mạng xã hội, vấn đề này cũng đang thu hút nhiều ý kiến trao đổi. Chị Đoàn Thị Bích Phượng, một phụ huynh khác cho biết con gái chị làm đúng toàn bộ các câu hỏi trong phần này nhưng đều ghi đáp án dưới dạng viết tắt T/F.

“Trên lớp khi làm bài thầy cô vẫn chấm điểm nên các con thành “phản xạ tự nhiên” khi làm bài. Thêm áp lực thi cử nên các con sơ suất. Nếu mất hết điểm thì rất đáng tiếc”, chị Phượng nói.

Nhiều người mong muốn việc chấm thi có sự xem xét phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Chị Minh Thiên cho rằng, trong một số kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, việc sử dụng ký hiệu T/F vẫn được chấp nhận. Yêu cầu phải viết đầy đủ “True” hoặc “False”, nếu không sẽ không được chấm điểm giống như một “bẫy” kỹ thuật hơn là đánh giá năng lực học sinh.

“Khi học sinh đã hiểu nội dung và trả lời đúng bản chất câu hỏi, việc phủ nhận hoàn toàn công sức của các con điều rất nghiệt ngã, đặc biệt là trong một kỳ thi mang tính bước ngoặt của cuộc đời các con”, chị Thiên bày tỏ.

Nhiều phụ huynh mong muốn hội đồng chấm thi cân nhắc phương án chấm linh hoạt hơn, chẳng hạn vẫn công nhận đáp án đúng nhưng trừ một phần điểm do không tuân thủ quy cách trình bày.

KHÁNH CHI