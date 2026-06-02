Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) công bố đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Chiều 2-6, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM) công bố đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 và số lượng thí sinh tham gia thi thực tế ở từng môn thi. 

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027
Theo đó, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu gồm đề thi 3 môn không chuyên và 7 môn chuyên. Học sinh và phụ huynh có thể xem cụ thể đề thi theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1rz7xTb_IDfeuCoIqrt-UEEfl0kCF9jq6?usp=sharing

Theo TS. Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 2 cơ sở của trường giữ ổn định so với năm học trước là 595 học sinh. Tỷ lệ chọi trung bình của các môn chuyên là 1 "chọi" 8. Tuy nhiên, một số lớp chuyên như Toán, tiếng Anh, Ngữ văn... cao hơn tỷ lệ trung bình.

Số liệu cụ thể về việc đăng ký và dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Bài thi
 Số lượt đăng ký thi
 Số lượng bài thi
 Đạt tỷ lệ dự thi
Ngữ văn (không chuyên)
 4708
 4539
 96,4%
Tiếng Anh (không chuyên)
 4708
 4539
 96,4%
Toán (không chuyên)
 4708
 4537
 96,4%
Ngữ văn (chuyên)
 1003
 952
 94,9%
Toán (chuyên)
 1398
 1331
 95,2%
Tiếng Anh (chuyên)
 1640
 1531
 93,4%
Tin học (chuyên)
 269
 257
 95,5%
Vật lý (chuyên)
 353
 339
 96,0%
Hóa học (chuyên)
 521
 499
 95,8%
Sinh học (chuyên)
 372
 352
 94,6%

Thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó 3 bài thi môn không chuyên là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh.

Dự kiến đáp án chính thức của các môn thi sẽ được nhà trường công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố từ ngày 10-6 trở đi, tùy thuộc vào tiến độ làm phách, chấm thi và họp hội đồng tuyển sinh năm 2026.

THU TÂM

