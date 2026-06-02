Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) công bố đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo đó, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu gồm đề thi 3 môn không chuyên và 7 môn chuyên. Học sinh và phụ huynh có thể xem cụ thể đề thi theo đường dẫn sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1rz7xTb_IDfeuCoIqrt-UEEfl0kCF9jq6?usp=sharing
Theo TS. Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.
Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 2 cơ sở của trường giữ ổn định so với năm học trước là 595 học sinh. Tỷ lệ chọi trung bình của các môn chuyên là 1 "chọi" 8. Tuy nhiên, một số lớp chuyên như Toán, tiếng Anh, Ngữ văn... cao hơn tỷ lệ trung bình.
Số liệu cụ thể về việc đăng ký và dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:
|Bài thi
|Số lượt đăng ký thi
|Số lượng bài thi
|Đạt tỷ lệ dự thi
|Ngữ văn (không chuyên)
|4708
|4539
|96,4%
|Tiếng Anh (không chuyên)
|4708
|4539
|96,4%
|Toán (không chuyên)
|4708
|4537
|96,4%
|Ngữ văn (chuyên)
|1003
|952
|94,9%
|Toán (chuyên)
|1398
|1331
|95,2%
|Tiếng Anh (chuyên)
|1640
|1531
|93,4%
|Tin học (chuyên)
|269
|257
|95,5%
|Vật lý (chuyên)
|353
|339
|96,0%
|Hóa học (chuyên)
|521
|499
|95,8%
|Sinh học (chuyên)
|372
|352
|94,6%
Thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó 3 bài thi môn không chuyên là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh.
Dự kiến đáp án chính thức của các môn thi sẽ được nhà trường công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi.
Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố từ ngày 10-6 trở đi, tùy thuộc vào tiến độ làm phách, chấm thi và họp hội đồng tuyển sinh năm 2026.