Tập trung chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao

Ngày 2-6, một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là công tác phòng, chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: THU MINH

Tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) cho biết, ngành công an đã chủ động từ sớm, từ xa để xử lý các nguy cơ về mất an ninh, an toàn cho kỳ thi năm nay, nhất là liên quan đến tình hình sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận; những thông tin xấu, sai sự thật, thất thiệt liên quan đến kỳ thi.

Ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an). Ảnh: THU MINH

Từ vụ sử dụng thiết bị công nghệ cao để đưa đề thi ra ngoài nhờ giải hộ trong năm 2025, Bộ Công an đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Bộ GD-ĐT quán triệt 100% thí sinh nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, mọi hành vi tiết lộ thông tin liên quan đề thi là vi phạm pháp luật hình sự. Tập trung phòng ngừa các tình huống vi phạm liên quan đến gian lận công nghệ cao, không để ảnh hưởng đến đến an ninh, an toàn kỳ thi.

Trong suốt thời gian tổ chức thi, các tổ công tác thường trực phản ứng nhanh sẽ được duy trì để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật liên quan đến kỳ thi cũng như các vi phạm pháp luật khác.

Mặt khác, năm nay, ngành công an khuyến nghị các địa phương sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử; đồng thời tổ chức tập huấn cho lực lượng sử dụng các thiết bị này nhằm phát huy hiệu quả trong thực tế.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Bộ GD-ĐT. Ảnh: THU MINH

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng. Trong bối cảnh kỳ thi 2026 là kỳ thi năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ phương án tổ chức thi để bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian thực hiện.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đặc biệt lưu ý: không chỉ cán bộ coi thi mà tất cả lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi đều phải được tập huấn kỹ, nắm chắc trách nhiệm, quyền hạn và quy trình xử lý tình huống, nhất là trong bối cảnh có nhiều lực lượng lần đầu tham gia theo mô hình tổ chức mới.

Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ điều kiện tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi và khu vực gửi đồ của thí sinh; bố trí địa điểm phòng y tế phù hợp, tuyên truyền để học sinh nắm được địa điểm này.

Liên quan đến phòng, chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, Bộ trưởng đề nghị các địa phương chủ động trang bị các thiết bị kỹ thuật phù hợp để phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm và tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để hướng dẫn sử dụng thiết bị, nhận diện các phương thức gian lận và xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi, phát đề cần nhắc lại để thí sinh không vô tình mang điện thoại vào phòng thi.

“Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, bên cạnh việc rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã phân tích dữ liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm đánh giá những chuyển biến bước đầu của quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học, kiểm tra đánh giá, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM và chuyển đổi số. Kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Dữ liệu đăng ký dự thi năm 2026 cho thấy nếu như trước đây học sinh thường tập trung vào một số tổ hợp truyền thống thì hiện nay cơ cấu lựa chọn môn học đã đa dạng hơn, phản ánh rõ hơn năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh. So với năm 2025, dự thi môn Vật lí tăng 35.332 học sinh, Lịch sử tăng 71.443 học sinh, Giáo dục kinh tế và pháp luật tăng 32.671 học sinh, Tin học tăng 10.975 học sinh, Công nghệ công nghiệp tăng 4.974 học sinh, Công nghệ nông nghiệp tăng 9.129 học sinh. Sự gia tăng đồng thời ở nhiều nhóm môn học khác nhau cho thấy học sinh đang lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp ngày càng rõ nét hơn thay vì tập trung vào một số tổ hợp cố định như trước đây. Đặc biệt, thí sinh chọn thi môn Tin học tăng 142%, Công nghệ công nghiệp tăng 205%, Công nghệ nông nghiệp tăng 41,6%. Đây là những môn học có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong toàn bộ các môn lựa chọn của kỳ thi năm nay. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tăng 32.671 học sinh chỉ sau 1 năm cũng cho thấy nội dung giáo dục kinh tế, tài chính, pháp luật trong chương trình mới đã bước đầu tạo được tác động tích cực đến nhận thức nghề nghiệp của học sinh.

Tin liên quan Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

PHAN THẢO