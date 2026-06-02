Giáo viên dự đoán điểm thi lớp 10 môn Toán tăng nhẹ

Sau khi kết thúc giờ làm bài môn Toán, giáo viên các trường học trên địa bàn TPHCM nhận định về đề thi môn Toán - môn thi được đánh giá có độ phân hóa cao nhất trong ba môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phước Long (phường Phước Long). Ảnh: THU TÂM

Nhận xét về đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức), cho biết, đề năm nay giữ nguyên cấu trúc về nội dung và số lượng câu hỏi như các năm trước.

Các dạng toán xuất hiện trong đề thi gồm: Vẽ parabol, phương trình bậc hai, đọc đồ thị, tính diện tích đa giác, diện tích và thể tích khối đa diện - mặt tròn xoay, bài toán chuyển động và chứng minh hình học với chủ đề trọng tâm là đường tròn.

Theo thầy Tuấn Anh, những học sinh đã làm quen với đề các năm trước và ôn tập theo đề minh họa sẽ không gặp nhiều khó khăn khi làm bài.

Nhìn chung, đề thi năm nay chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, khả năng vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các tình huống thực tiễn nên thí sinh không thể học tủ. Muốn làm tốt bài thi, thí sinh cần nắm vững kiến thức và có kỹ năng toán học tốt. Đề thi có nhiều câu hỏi đòi hỏi khả năng vận dụng và tư duy, bảo đảm khả năng phân hóa thí sinh phục vụ công tác tuyển sinh.

Ở góc độ khác, cô Cao Thị Ánh Ngọc, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), đánh giá đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn so với năm trước.

Trong đó, các câu 1, 2, 3 đều là dạng toán quen thuộc, chủ yếu ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Riêng câu 3c đòi hỏi thí sinh phải suy luận thêm để tìm ra đáp án chính xác.

Đối với câu 4, thí sinh cần đọc kỹ đề, biết phân tích dữ kiện và vận dụng kiến thức đã học ở mức độ vận dụng thấp.

Đánh giá tổng quan về đề thi, thầy Nguyễn Minh Châu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), nhận định, đề thi có cấu trúc và độ khó tương đồng với đề minh họa. Dự kiến điểm số phổ biến sẽ dao động từ 4,5-7,5 điểm, riêng học sinh học lực khá có thể đạt điểm 8.

Nhìn chung, điểm thi môn Toán năm nay sẽ tăng nhẹ so với kỳ thi tuyển sinh năm 2025.

Riêng cô Phạm Thị Thanh Thủy, Tổ trưởng tổ Toán, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định) cho rằng, đề thi năm nay hay, phân hóa tốt và vừa sức. Đây là cái kết "vui vẻ" cho học sinh khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

THU TÂM